  • BIST 105.060
  • Altın 370,652
  • Dolar 6,7705
  • Euro 7,4307
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 25 °C
»

Cezaevinden izinli çıkan kişi eşini pompalı tüfekle vurdu

Konya'nın Karatay ilçesinde cezaevinden izinli çıkan Tamer G., boşanma aşamasında olduğu eşi Özge Taş'ı bacaklarından pompalı tüfekle vurdu.
Cezaevinden izinli çıkan kişi eşini pompalı tüfekle vurdu

Konya'da Özge Taş G. (23), boşanma aşamasında olduğu eşi Tamer G. (37) tarafından pompalı tüfekle bacaklarından vurularak yaralandı. Olay sonrası kaçtığı otomobili bir otoparkta bırakan Tamer G.'nin, olayla ilgili yazdığı 'Sayın Savcım' diyerek başladığı mektubu da araçta bulundu.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Köprübaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. 27 Mayıs 2019 tarihinde "Silahlı tehdit ve görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklanan ve cezaevinden izinli çıkan Tamer G., boşanma aşamasında olduğu eşi Özge Taş G.'yi kaldırımda yürürken gördü.

BACAKLARINDAN POMPALI TÜFEKLE VURDU

Otomobilden inen Tamer G., pompalı tüfekle eşinin bacaklarına ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Her iki bacağından da yaralanan Özge Taş G., ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadının bacaklarında çok sayıda kırık olduğu belirtildi.

Olay sonrası Özge Taş G.'ye müdahalede bulunarak yardım eden vatandaş, "Silah sesleri üzerine yola çıktım. Kadın kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Bacaklarını bağlayıp yardım ettim. 'Amca kurtar beni' diye bağırıyordu. Yaşamak istiyorum" dediğini anlattı.

SAVCIYA MEKTUP YAZMIŞ

Polis, Tamer G.'nin kaçtığı otomobili Kayacıkaraplar Mahallesi'nde park halinde buldu. Otomobili inceleyen polis, sağ ön koltuk üzerinde bırakılmış mektuplar ile suç aleti pompalı tüfeği buldu. Tamer G., 'Sayın Savcım' diyerek başladığı mektubunda, "eşinin kendisini aldattığı için" olayı gerçekleştirdiğini yazdığı öğrenildi. Polisin Tamer G.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini aştı27 Mayıs 2020 Çarşamba 17:55
  • Orman mühendisi iki kadın 'ateş savaşçılarını' eğitiyor27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:45
  • Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın ilk ziyaretçileri basın mensupları oldu27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:43
  • İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:39
  • Bakan Albayrak: Demokrasi tarihimizin çukuru olan 27 Mayıs'ın kaderini değiştiriyoruz27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:29
  • Avcılar'da plastik fabrikasında yangın çıktı27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:21
  • Yunanistan 25 ülkeden turist kabul etmeye başlayacağını duyurdu27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:08
  • Avrupa ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya devam ediyor27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:06
  • BM Dünya Turizm Örgütü: İstanbul, Doha ve Dubai salgın sonrasında turizmde pilot projelerin lideri olacak27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:05
  • Bebekler kendilerini taklit edenleri fark ediyor ve seviyor27 Mayıs 2020 Çarşamba 15:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti