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Cezaevinden izinli çıkan kişi evinde ölü bulundu

MANİSA'nın Kula ilçesinde, iddiaya göre cezaevinden izin alarak çıkan Turan Baykal (47), evinde ölü bulundu.
Cezaevinden izinli çıkan kişi evinde ölü bulundu

Olay, saat 19.15 sıralarında Kula'ya bağlı Seyitali Mahallesi Gargar Küme Evleri'nde meydana geldi. İddiaya göre, Turan Baykal  bir süre önce cezaevinden izinli çıktı. Annesi ile birlikte oturan Baykal, öğle saatlerinde komşuları ile görüştükten sonra, uyumak için eve gideceğini söyleyerek ayrıldı. Akşam saatlerinde eve gelen annesi, Baykal'ı hareketsiz yatarken bulunca hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Baykal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Baykal'ın cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekiplerinin incelemelerinin ardından Kula Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Baykal'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile belirlenecek. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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