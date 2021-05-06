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Cezaevinden izinli çıktı, tabancayla ayaklarından vuruldu

Adana'da, koronavirüs salgını nedeniyle cezaevinden izinli çıkan Şenol Artuğ (28), kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla her iki ayağından vurularak yaralandı.
Cezaevinden izinli çıktı, tabancayla ayaklarından vuruldu

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi, Emekçiler Caddesi'nde meydana geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Şenol Artuğ, iddiaya göre, yol kenarında kimliği belirsiz bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi, Artuğ'u her iki ayağından da tabancayla yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Artuğ, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.  

Kaynak: Haber Kaynağı
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