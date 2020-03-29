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Cezaevlerinde 'görüntülü görüşme' dönemi başlıyor

Hükümlü ve tutuklular, gerekli teknik altyapının oluşturulmasının ardından haftada 30 dakika yakınlarıyla görüntülü görüşebilecek.
Cezaevlerinde 'görüntülü görüşme' dönemi başlıyor

Yürürlüğe giren "Ceza ve İnfaz Kurumlarının Yönetimi ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik"le cezaevinden görüntülü görüşme gerçekleştirilebilmesine ilişkin düzenleme yapıldı. 

Bu kapsamda, gerekli teknik altyapının kurulu bulunduğu Adalet Bakanlığınca belirlenen kurumlarda, hükümlü ve tutuklular yakınlarıyla haftada 30 dakika görüntülü görüşme yapabilecek. Görüntülü görüşme sistemi, oda veya koğuş içine ya da idarece uygun görülen yerlere kurulacak.

Ayrıca haftalık ziyaret hakkını kullanmayan hükümlülerin telefonla görüşme süresine 30 dakika ilave edilecek. Bu çerçevedeki görüşmeler ise aynı hafta içerisinde toplam üç görüşmeyi aşmamak üzere uygulanacak. İlave edilen 30 dakika için 3 görüşme hakkı verilecek, bu görüşme görüntülü veya sesli gerçekleştirilebilecek.

Terör örgütü ve çıkar amaçlı suç örgütü üyeleri görüntülü görüşme ve görüşme süresinin uzatılmasına ilişkin haktan, cezaevindeki tutum, davranış, eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine katılma gibi durumları göz önünde bulundurularak İdare ve Gözlem Kurulu tarafından yapılacak değerlendirme sonucuna göre yararlanabilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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