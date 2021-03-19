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Cezayir Başbakanı Cerrad, Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi'ni kabul etti

Cezayir Başbakanı Abdulaziz Cerrad, Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ile iki ülke arasındaki iş birliğini görüştü.
Cezayir Başbakanı Cerrad, Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi'ni kabul etti

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Abdulaziz Cerrad'ın Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş’ı hükümet sarayında kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede, Cezayir ve Türkiye arasındaki ilişkilerin değerlendirildiği, birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesi kapsamında fikir alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Türkiye ve Cezayir arasındaki ekonomik iş birliğinin görüşmede öncelikle ele alındığı ve karşılıklı yatırım mekanizmalarının canlandırılmasının konuşulduğu kaydedildi.

Diplomatik kaynaklar da görüşmede iki toplumu birbirine bağlayan tarihi ve kültürel bağlara değinildiğine dikkati çekerek, "dost ve kardeş iki toplumun birbirini daha yakından tanıyabilmesi için yeni projelerin hayata geçirilebileceğini" aktardı.

Türkiye ve Cezayir arasındaki tarihin ortaya çıkarılmasının akademik çalışmalarla desteklenmesi gerektiği vurgulanarak, Osmanlı arşivlerinin bu konuda önemli bir fırsat sunduğu ve bu sayede iki toplumun birbirini daha iyi tanımasının sağlanacağı ifade edildi.

Cezayir'in resmi verilerine göre, iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2020 itibarıyla 4 milyar dolara ulaşırken, bu rakamın 10 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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