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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Türkiye ile imzalanan ve 23 yıldır bekleyen deniz seyrüsefer anlaşmasını onayladı

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, ülkesiyle Türkiye arasında yolcu ve ticari mal taşımacılığı yapılmasını sağlayacak deniz seyrüsefer anlaşmasına onay verdi.
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Türkiye ile imzalanan ve 23 yıldır bekleyen deniz seyrüsefer anlaşmasını onayladı

Abdulmecid Tebbun tarafından 5 Mayıs tarihinde imzalanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bugün resmi gazetede yayımlanırken, onaylanan anlaşmaya göre, iki ülke arasında gemi inşası ve onarımının yanı sıra, liman yapımında da teknik işbirliği yapılacak.

İki ülke arasında yolcu akışını ve ticari hacmi artıracak anlaşma 25 Mayıs 1998 yılında yapılmasına rağmen bugüne kadar Cezayir yönetimi tarafından onaylanmamıştı. Cezayirli yetkililerden anlaşmanın uzun yıllar boyu gecikmesine yönelik bir açıklama yapılmadı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı 18 Nisan'da yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun başkanlığındaki Bakanlar Kurulu'nun, Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'un sunduğu Türkiye ile ulaştırma ve denizcilik alanındaki işbirliğini artıracak anlaşmayı onayladığını duyurdu.

Türkiye ile Cezayir arasındaki ticaret hacmi 3,5 ila 4,2 milyar dolar arasında değişirken, iki ülke yetkilileri, bu ticaret hacmini 5 milyar dolara taşımak istediklerini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Tebbun, çarşamba günü Fransız dergisi "Le Point"e verdiği röportajda, ülkesinin "karşılığında herhangi bir siyasi talep olmaksızın, yaklaşık 5 milyar dolar değerinde yatırım yapan Türklerle mükemmel ilişkilere sahip olduğunu" belirtmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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