  • BIST 1.142
  • Altın 513,378
  • Dolar 8,4244
  • Euro 9,8088
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 15 °C
»

Cezayir'de anayasa değişikliği yüzde 66,8 'evet' oyuyla kabul edildi

Cezayir'deki anayasa değişikliği, kayıtlı seçmenlerin sadece dörtte birinin katıldığı halk oylaması sonucunda yüzde 66,8 evet oyuyla kabul edildi.
Cezayir'de anayasa değişikliği yüzde 66,8 'evet' oyuyla kabul edildi

Cezayir Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muhammed Şurfi, bugün düzenlediği basın toplantısında, anayasa değişikliği referandumunda seçmenlerin yüzde 66,8'inin yeni Anayasayı onayladığını söyledi. 

Şurfi, açıklanan rakamların ilk sonuçları temsil ettiğini, 10 gün içinde itirazların değerlendirileceğini ve nihai sonuçların kabul edileceğini ifade etti.

Başkan Şurfi, "Bu sonuçların ardından Cezayir yeni bir döneme girdi." ifadelerini kullandı.

Cezayir'de dün gerçekleştirilen anayasa değişiklik referandumuna 23 milyon kayıtlı seçmenin sadece yüzde 23,7'si katılmıştı.

Yeni anayasanın öncüsü konumundaki Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı nedeniyle Almanya'da tedavi gördüğü için oylamaya katılamamıştı.

Cezayir'de anayasa değişikliği süreci
Cezayir'de ordunun çağrılarıyla gidilen Aralık 2019'daki seçimlerle görev başına gelen Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un seçim kampanyasında öne çıkan vaatleri arasında "sistemdeki aksaklıkları giderecek" yeni bir anayasa yer almıştı.

Tebbun, halefi Abdulaziz Buteflika'yı koltuğundan eden ülke içinde "Hirak" şeklinde isimlendirilen protesto hareketinin taleplerinin bu anayasa ile karşılanacağını savunmuştu.

Çiçeği burnunda Cumhurbaşkanı, henüz seçildiği ayda yeni anayasa taslağını hazırlamak üzere 15 hukuk uzmanından oluşan bir komiteyi görevlendirdi. Ancak dünyayı etkisi altına alan salgın Cezayir'i de vurdu. Anayasa çalışmaları tamamlansa da referandum yıl sonuna sarktı.

Taslakta dikkati çeken değişiklikler
Yeni anayasa taslağı, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği için art arda veya ayrı zamanlarda iki dönemden fazla aday olunmasına müsaade etmiyor. Yeni anayasaya göre Cezayir'de Cumhurbaşkanı'nın hükümeti kurmak için görev verdiği Başbakan'ın, Meclisin üçte ikisinin onayını alması gerekiyor.

Ancak Cumhurbaşkanı'nın Başbakan'ı görevden alma hakkının yanı sıra yargı konseyine başkanlık etmesi, yüksek bürokrasi, güvenlik otoriteleri ve yerel yöneticileri atamasına ilişkin maddeler "kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı" olmakla eleştiriliyor.

Ordu ve yargıda önemli düzenlemeler
Yeni taslak Cezayir ordusuna önceki anayasanın aksine, Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği ve Arap Birliği gibi uluslararası kuruluşların barış misyonlarına katılma, yani sınır dışına çıkma imkanı tanıyor.

Cezayir askerinin ülke dışına çıkabilmesi için ise Meclisin üçte ikisinin onayı gerekiyor. Uzmanlar, bu adımda Cezayir'in sınır komşusu Libya'daki çatışma ortamının etkili olduğunu savunuyor.

Uluslararası anlaşmaların incelenmesi, seçim sonuçlarının teyidi ve çıkartılan yasaların anayasaya uygunluğunun tespiti gibi görevleri üstlenecek Anayasa Mahkemesinin kurulması da yeni taslakta yer buldu.

Yönetim savunuyor, muhalefetten itirazlar var
Seçilmesinin ardından orduda ve bürokrasideki kritik görevlerde hızla değişime giden Cumhurbaşkanı Tebbun ve yönetim kadrosu, anayasa değişikliğini "yeni dönemin anahtarı" olarak tanımladı. Referandum kampanyasının sloganı olarak, "Kasım 1954: Bağımsızlık; Kasım 2020: Değişim" ifadeleri öne çıktı.

Buna karşın, Cezayir'de 22 Şubat 2019'da başlayan toplumsal protesto hareketi ve diğer muhalefet partileri anayasa taslağına farklı argümanlarla karşı çıktı.

Protesto hareketi, salgın döneminde son verdikleri gösterilerdeki öncü isimlere yönelik tutuklama ve baskı dalgası nedeniyle Tebbun yönetimine tepkili.

Bazı muhalefet partileri anayasa taslağının "uzlaşı olmaksızın tepeden inme" biçimde hazırlandığını savunurken, toplumsal protesto dalgasını temsil eden kesimse yeni anayasanın değişim getirmeksizin rejimde bir "vitrin değişikliği" yapacağı argümanıyla referandumu boykot etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun acı günü02 Kasım 2020 Pazartesi 16:08
  • Diyarbakır annelerinden Arslan: Kızım gelene kadar buradan kalkmayacağım02 Kasım 2020 Pazartesi 16:07
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türk Ticaret ve Sanayi Odası heyetini kabul etti02 Kasım 2020 Pazartesi 15:38
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 8 köy daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı02 Kasım 2020 Pazartesi 15:37
  • Bakan Akar: Charlie Hebdo karikatürü terörün mizaha dönüşmüş şeklidir02 Kasım 2020 Pazartesi 15:15
  • Samsun'da gözaltına alınan yabancı uyruklu 9 DEAŞ şüphelisi adliyede02 Kasım 2020 Pazartesi 15:15
  • Depremzelere dağıtılan yiyecek ve içecekleri satmaya çalışınca yakalanıp, tutuklandı 02 Kasım 2020 Pazartesi 15:13
  • Kız istemeye giderken öldürülmüştü, kardeşi 'pusu kurdular' dedi02 Kasım 2020 Pazartesi 14:35
  • Enfeksiyonu devam eden Başkan Böcek'e yoğun tedavi02 Kasım 2020 Pazartesi 14:34
  • Bakan Koca'dan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama02 Kasım 2020 Pazartesi 14:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti