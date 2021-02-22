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Cezayir'de Cumhurbaşkanı 48 saat içinde vadettiği kabine revizyonunu açıkladı

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, 18 Şubat'taki ulusa sesleniş konuşmasında 48 saat içinde vadettiği kabine revizyonunu açıklarken, bakanlık sayısını 40'tan 34'e düşürerek, kabinede yeni 6 bakanı görevlendirdi.
Cezayir'de Cumhurbaşkanı 48 saat içinde vadettiği kabine revizyonunu açıkladı

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi Bakanı Ferhat Ayet Ali görevden alınarak yerine Muhammed Başa getirildi. Yerel basındaki haberlere göre, Ferhat Ayet, ülkeye ikinci el araç getirilmesini yasaklamasıyla kamuoyunda eleştirilmişti.

Su Kaynakları Bakanı Erzaki Berraki, koltuğunu Mustafa Kemal Meyhubi'ye devretti. Geçen yaz ülkenin birçok kentinde yaşanan susuzluğa çözüm üretemeyen Berraki, kamuoyunda yetersiz kalmakla eleştirilerin hedefi olmuştu.

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun aldığı kararla, devlet bakanlıklarını kabineden kaldırdığı gibi, bazı bakanlıkları tek çatı altında topladı. Başbakan Abdulaziz Cerrad ise görevinde kaldı.

Enerji ve Madencilik Bakanlıkları, Enerji Bakanlığında, Bayındırlık İşleri ve Taşımacılık adlarında iki ayrı bakanlık çatısı, İskan Bakanlığında birleştirilerek tek bakanlık haline getirildi.

Ayrıca yeni kabinede, Sahra İklimi, Gelecek Planlama, Dış Ticaret, Sinema Sanayii ve Kültür Üretim bakanlıkları gibi devlet bakanlıklarına da son verildi.

Buteflika dönemindeki yüzlere dönüş
Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, yeni kabinede, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın Müsteşarı Muhammed Ali Bugazi, Turizm Geleneksel Sanatlar ve Aile Çalışması Bakanı olarak atamasıyla hükümetin kapılarını eski dönemin yüzlerine açmış oldu.

Bugazi, Buteflika'nın 2013 ile 2019 yılları arasındaki hastalık dönemlerinde halka yaptığı duyurularının okuyucusu olarak tanınıyordu.

Yine, Buteflika döneminde uzun yıllar Çevre Bakanı görevini yürütmüş olan Delile Bucuma, Cerrad'ın yeni hükümetinde de aynı makama uygun görüldü.

Buteflika sonrası Cezayir'de siyasi süreç
Cezayir, Abdulaziz Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen aday olmasıyla Şubat 2019'dan itibaren hareketli bir döneme girdi.

Buteflika, kitlesel protestoların ülke çapında ivme kazanmasının ardından ordunun müdahalesiyle istifa etmek zorunda kalmıştı. Protestoları sonlandırmak için yönetimin ısrarıyla Aralık 2019'da gerçekleşen seçimlerde Tebbun göreve gelmişti.

Tebbun, kendi döneminde kilit önemde gördüğü yeni anayasa için ülkeyi Kasım 2020'de referanduma taşımış, Cezayirli seçmenlerden sadece dörtte birinin katıldığı referandumda yeni anayasa yaklaşık yüzde 68 oyla kabul edilmişti.

Anayasaya uygun şekilde seçim düzenleyerek "eski yönetim kalıntılarıyla" çalışmak istemediği yönünde açıklama yapan Tebbun, parlamentoyu resmen lağvederek erken seçim için düğmeye basmıştı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı, geçen ay hazırladığı yeni seçim yasası taslağıyla, seçmenlerin aday listelerinde sıralamayı istediği şekilde seçebileceği "açık liste" sistemine geçilmesini içeren teklifi siyasi partilere göndermişti.

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