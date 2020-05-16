Cezayir'de sarılmak ve tokalaşmak yasaklandı

Cezayir Din İşleri Bakanlığı Ramazan Bayramı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle tokalaşmayı ve sarılmayı yasaklayan fetva yayımladı.
Din İşleri Bakanlığının Resmi Fetva Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, bayramlaşırken Kovid-19'un yayılmasına sebebiyet verecek tokalaşma ve sarılmanın caiz olmadığı belirtildi.
TELEFON VE MESAJ ÖNERİSİ
Açıklamada, bayramlaşmaların telefon ve mesaj yoluyla yapılmasının sosyal mesafenin korunması açısından önemli olduğu kaydedildi.
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