Cezayir'de sarılmak ve tokalaşmak yasaklandı

Cezayir Din İşleri Bakanlığı, koronavirüs (corona virüs) salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda tokalaşmayı ve sarılmayı yasaklayan fetva yayımladı.

Cezayir Din İşleri Bakanlığı Ramazan Bayramı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle tokalaşmayı ve sarılmayı yasaklayan fetva yayımladı.

Din İşleri Bakanlığının Resmi Fetva Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, bayramlaşırken Kovid-19'un yayılmasına sebebiyet verecek tokalaşma ve sarılmanın caiz olmadığı belirtildi.

TELEFON VE MESAJ ÖNERİSİ

Açıklamada, bayramlaşmaların telefon ve mesaj yoluyla yapılmasının sosyal mesafenin korunması açısından önemli olduğu kaydedildi.