  • BIST 1.477
  • Altın 437,503
  • Dolar 7,3658
  • Euro 8,9168
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -3 °C
»

Cezayir'de yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan eski başbakanlar hapis cezasına çarptırıldı

Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika dönemine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklu yargılanan eski Başbakanlar Ahmed Uyahya ve Abdulmelik Sellal hapis cezasına çarptırıldı.
Cezayir'de yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan eski başbakanlar hapis cezasına çarptırıldı

Başkent Cezayir'deki Sidi Muhammed Mahkemesi, kamuoyunda "Muhyiddin Tahkut yargılaması" ve "Buteflika'nın seçim kampanyasının finansmanında yolsuzluk" olarak bilinen davada nihai kararı açıkladı. Uyahya 15, Sellal 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, aynı davada yargılanan eski sanayi bakanları Yusuf Yusufi'nin cezasını 5 yıldan 3 yıla, Mahcub Bidde'nin cezasını ise 5 yıldan 2 yıla indirdi.

Bu arada mahkeme, eski Turizm Bakanı Yamine Zerhuni'nin daha önce iki yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından beraatine karar verdi.

Uyahya ve Sellal, 2019 aralıkta "Buteflika'nın seçim kampanyasının finansmanında yolsuzluk" yaptıkları gerekçesiyle sırasıyla 15 ve 12 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 24 Haziran'da da "kara para aklama" suçlamasıyla yargılandıkları davada 12'şer yıl hapis cezası almıştı.

Eski Başbakanlar, 1 Temmuz'da da ülkenin en büyük iş adamları odası olan Cezayir İşadamları Forumunun başkanlığını yapan Ali Haddad'ın şirketi tarafından yapılan büyük kamu ihalelerindeki usulsüzlüklere ilişkin suçlamalardan dolayı 12'şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cezayir'de yolsuzluk operasyonları dalgası
Cezayir'de 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika, halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde geçen yıl 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Cezayirliler, "devletin zirvesinde hala varlıklarını koruyan Buteflika müttefiklerinin görevlerine son verilmesi ve yolsuzluk yapanlardan hesap sorulması" talepleriyle protestolarına devam etmişti.

Eski Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından isimlerin bulaştığı yolsuzluk skandallarını tek tek zikrederek, bu dosyaların yeniden açılacağını belirtmişti.

Genelkurmay Başkanının işaret vermesiyle yargı harekete geçmiş, Buteflika döneminde adı birçok skandala karışmış, çok sayıda iş adamı, bürokrat ve siyasetçi açılan yolsuzluk soruşturmalarında ifade vermişti. İki eski başbakanın da aralarında bulunduğu üst düzey isimler tutuklanmıştı.

Cezayirlilerin bazıları baş döndürücü hızda seyreden yolsuzluk soruşturmalarını desteklerken, bazıları bu soruşturmaların yolsuzlukla mücadeleden ziyade rejim içinde tasfiye için kullanıldığı eleştirisinde bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlçede biriken 2 metrelik kar, karayolları ekiplerinin yardımıyla taşındı29 Ocak 2021 Cuma 09:39
  • Türkiye ve dünya gündemi29 Ocak 2021 Cuma 09:25
  • FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem' yapılanmasında yer alan 66 kişi için gözaltı kararı29 Ocak 2021 Cuma 09:25
  • Fransa'da 2020'de İslam karşıtı saldırılar yüzde 53 arttı29 Ocak 2021 Cuma 09:24
  • Danimarka Kovid-19 kısıtlamalarını 3 hafta daha uzattı29 Ocak 2021 Cuma 09:23
  • Kanada hükümeti 29 Ocak’ı Quebec City Cami Saldırısı Ulusal Anma Günü ilan etti29 Ocak 2021 Cuma 09:23
  • Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen Los Angeles başkonsolosları anıldı29 Ocak 2021 Cuma 09:22
  • Endonezya'da Merapi Yanardağı'ndaki patlamalar bölge halkını olumsuz etkiliyor29 Ocak 2021 Cuma 09:21
  • Bill Gates: Tokyo Olimpiyatlarının geleceği aşılamada katedilecek ilerlemeye bağlı29 Ocak 2021 Cuma 09:21
  • Tunus, devrik lider Bin Ali'nin kayınbiraderinin iadesi için gerekli evrakları Fransa'ya teslim etti29 Ocak 2021 Cuma 09:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti