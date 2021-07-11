Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 2 Temmuz'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi 9 Temmuz'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.
Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 2 Temmuz'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi 9 Temmuz'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.
Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.
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