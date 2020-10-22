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'Cezeri'nin uçuş denemesinin 'Diyarbakır'ın kalbi'nde yapılması önerildi

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası "Cezeri"nin "Diyarbakır'ın kalbi" olarak nitelendirilen Amida Höyük'te uçuş denemesi yapması talep edildi.
'Cezeri'nin uçuş denemesinin 'Diyarbakır'ın kalbi'nde yapılması önerildi

Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası "Cezeri", 15 Eylül'de ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı.

Ünlü İslam alimi El Cezeri'nin adı verilen uçan arabanın uçuş denemelerinin, Cezeri'nin o dönem bilimsel çalışmalarını yürüttüğü tarihi Sur ilçesinde yer alan ve "Diyarbakır'ın kalbi" olarak nitelendirilen Amida Höyük'te yapılması önerildi.

Amida Höyük Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, AA muhabirine, Artuklu Sarayı'nda İslam aleminin meşhur mühendisi, ilim ve bilim adamı El Cezeri'nin 25 ı5l yaşadığını söyledi.

"Dünyadaki ilk robotu burada yapıp, hizmete sunmuş"
El Cezeri'nin El Hıyal kitabını bu sarayda yazdığını ifade eden Yıldız, Cezeri'nin sarayda geliştirdiği 50 çalışmayı kitabına aldığını, bunların büyük kısmının robotlar olduğunu aktararak, şunları söyledi:

"El Cezeri dünyadaki ilk robotu burada yapıp, hizmete sunmuştur. Bu robot içecek ve meyve sunan bir robottur. Günümüzde otomotiv sanayisinde kullanılan krank milini burada icat edip, geliştirmiştir. El Cezeri çok önemli bir mühendistir. Bugünkü sibernetin, otomasyonun ve bilgisayar sisteminin temellerini atan kişidir.

"Günümüzün 'El Cezeri'si olarak adlandırabileceğimiz Selçuk Bayraktar tarafından yapılan bu çalışmalar ülkemiz için çok önemli. O gün Orta Çağda El Cezeri ne yaptıysa bugün Selçuk Bayraktar da Türkiye için benzer çalışmaları yapıyor. El Cezeri denilince akla Diyarbakır, Artuklu Sarayı gelir. Türkiye'nin ilk uçan arabası olan Cezeri'nin burada uçurulması bu arabaya çok yakışır."

"İçkale alanı bu uçuş için uygun"
El Cezeri'nin yaptığı çalışmaları ortaya çıkartmak için kazı çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Yıldız, bunlar tamamlandığında Amida Höyük ve Artuklu Sarayı'nın, Diyarbakır ve bölgenin önemli turizm merkezlerinden biri olacağını aktardı.

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a çağrıda bulunan Yıldız, "Cezeri adlı uçan arabanın uçuş denemelerinin bir kısmının da bu alanda, Diyarbakır'da yapılmasını istiyoruz. İçkale alanı bu uçuş için uygun. Günümüzün El Cezeri'si olan Selçuk Bayraktar'ın El Cezeri'nin yaşadığı alanda aracın uçuş denemelerini yapması çok güzel olacaktır." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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