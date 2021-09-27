'Change' tır soruşturmasında şifreli telefon görüşmeleri polis takibine takıldı

Adana merkezli 12 ilde yürütülen "change" tır soruşturmasında teknik takibe alınan zanlıların şifreli telefon görüşmeleri yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin tır için "tekerlek", hasarlı araç için "çerez" ifadelerini kullandıkları belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliğince, suç örgütü kurarak motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri çalıntı, rehinli yakalamalı ve hacizli tırları piyasaya sürdükleri iddia edilen 42 şüpheliye yönelik 6 Temmuz'da Adana merkezli 12 ilde düzenlenen ve 40 şüphelinin gözaltına alındığı, 9'unun tutuklandığı soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, polis ekiplerinin, Ekim 2020'de yaptıkları araştırmayla, yurt dışından çalınarak getirilen ve yurt içindeki çalıntı, rehinli yakalamalı ve hacizli tırları motor ve şasi numaralarını değiştirerek piyasaya sürdüğünü belirlediği şebekeye yönelik teknik ve fiziki takip başlattığı öğrenildi.

Şifreli konuşmalar

Teknik takip sırasında bazı zanlıların telefon görüşmeleri sırasında tır için "tekerlek", hasarlı araç için "çerez" ifadelerini kullanarak şifreli konuştukları belirlendi.

Soruşturma kapsamında incelenmesi gereken ağır hasarlı bir tır da otoparkta bulundu. Polis ekipleri, yaptıkları araştırmayla kırmızı renkteki bu aracın motor ve şasi numaralarının sağlam durumdaki aynı marka ve model turuncu renkteki sağlam bir tıra aktarıldığını tespit etti. Bu tırın da hasarlı aracın bulunmasından yaklaşık üç saat önce kara yolundan geçişini gösteren güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı. Ekipler, trafikte seyreden aracı bularak el koydu.

Öte yandan, suç örgütünün, motor ve şasi numarası değiştirilmiş araçların alım ve satım işlemini ortalama 3 bin 500 lira komisyon karşılığında şüpheli A.G. (21) üzerinden gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Şebekenin bu şekilde A.G. aracılığıyla son bir yıl içinde yaklaşık 140 aracın alım ve satımını yaptığı iddia edildi.

Ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan firari 2 şüpheliyi yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, suç örgütü kurarak motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri "rehinli", "çalıntı", "hacizli" ve "yakalamalı" tırları piyasaya sürdükleri iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlatmıştı.

Ekipler yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından, 6 Temmuz'da 42 şüpheliye yönelik Adana merkezli İstanbul, Bursa, Kütahya, Trabzon, Ankara, Konya, Mardin, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, yurt dışına kaçmak isteyen suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen S.K'nin de aralarında olduğu 40 zanlı yakalanmış, motor ve şasi numarası değiştirilmiş 137 tır bulunmuştu.

Şüphelilerin adreslerinde, 10 araç beyni, 2 araç beyni okuma cihazı, 15 şasi, ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 150 mermi, yaklaşık 2 milyon liralık çek ve senet ile 150 bin lira ele geçirilmişti.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si savcılık sorgusunun ardından salıverilmiş, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan suç örgütünün elebaşlarından olduğu iddia edilen S.K'nin de aralarında olduğu 9'u tutuklanmış, 24'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında 40 şüphelinin 141 milyon 586 bin lira değerindeki 164'ü tır olmak üzere 225 araç ile 28 ev, arsa ve iş yerinin satışının önlenmesi amacıyla mahkemece "satılamaz" şerhi konulmuştu.