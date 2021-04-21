  • BIST 1.350
  • Altın 466,652
  • Dolar 8,1389
  • Euro 9,7769
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 14 °C
»

Chelsea 'Avrupa Süper Ligi' projesinden çekileceğini açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, "Avrupa Süper Ligi" projesinden ayrılma sürecini başlattığını duyurdu.
Chelsea 'Avrupa Süper Ligi' projesinden çekileceğini açıkladı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bu projeye devam etmemizin kulübün, taraftarların ve futbol topluluğunun yararına olmayacağına karar verdik." ifadeleri kullanıldı.

"Avrupa Süper Ligi"nden ayrıldığını duyuran Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool ve Tottenham'ın ardından turnuvada son İngiliz takımı Chelsea de organizasyona veda etmiş oldu.

Bu 6 kulübün yanı sıra İspanya'nın Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid, İtalya'nın ise Milan, Inter ve Juventus takımları, yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını duyurmuş, girişim futbol kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 6 ayrılık sonrası Avrupa Süper Ligi'nden açıklama21 Nisan 2021 Çarşamba 10:43
  • Avrupa Süper Ligi geri adım atmıyor21 Nisan 2021 Çarşamba 09:33
  • Tokyo Olimpiyatlarında Kovid-19'a karşı sporcular günlük tükürük testine girecek21 Nisan 2021 Çarşamba 09:11
  • İngiliz kulüpleri Avrupa Süper Ligi'nden çekiliyor21 Nisan 2021 Çarşamba 09:10
  • 'Avrupa Süper Ligi' karşıtı Liverpoollu futbolcular arasına Ozan Kabak da katıldı21 Nisan 2021 Çarşamba 09:10
  • Manchester City 'Avrupa Süper Ligi' projesinden ayrılma sürecini başlattı21 Nisan 2021 Çarşamba 09:09
  • Mecnun Otyakmaz: Buradan alınmış 1 puan bizim için sevindirici20 Nisan 2021 Salı 22:14
  • Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçının ardından20 Nisan 2021 Salı 21:15
  • A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 kamp programı belli oldu20 Nisan 2021 Salı 14:52
  • 'Avrupa Süper Ligi' girişiminin başkanı Perez: Futbol devrim yaşamak zorunda20 Nisan 2021 Salı 13:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti