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Chelsea Rusya'da rahat kazandı

Türk hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu müsabakasında İngiliz kulübü Chelsea, konuk olduğu Rusya'nın Krasnodar takımını 4-0 mağlup etti.
Chelsea Rusya'da rahat kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2. haftanın ikinci günü, 2 maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 2. haftasında, E ve H gruplarında birer maç yapıldı.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Medipol Başakşehir, H Grubu karşılaşmasında ağırladığı Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) 2-0 yenildi.

PSG puanını 3'e yükseltti. Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele eden Medipol Başakşehir ise 2. maçından da puansız ayrıldı.

Türk hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği E Grubu müsabakasında ise İngiliz kulübü Chelsea, konuk olduğu Rusya'nın Krasnodar takımını 4-0 mağlup etti.

Chelsea'nin gollerini, 37. dakikada Hudson-Odoi, 76. dakikada Werner (penaltıdan), 79. dakikada Ziyech ve 90. dakikada Pulisic kaydetti.

Chelsea puanını 4'e çıkarırken, Krasnodar 1 puanda kaldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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