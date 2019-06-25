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Chicharito'dan kritik transfer açıklaması

Yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile de anılan West Ham United'ın Meksikalı golcüsü Javier Hernandez, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Chicharito'dan kritik transfer açıklaması

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın transfer etmek istediği isimlerden Javier Hernandez, kariyerine ve geleceğine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Chicharito bir YouTube kanalında katıldığı programda; "Menajerim bana uygun bir kulüp arıyor. Eğer mutlu olabileceğim bir kulüp bulamazsam West Ham'da kalacağım. West Ham ile bir yıllık daha sözleşmem var; ancak kulübümle anlaşırsam gitmek daha kolay olur" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Guadalajara, Real Madrid, Manchester United gibi kulüplerin formasını giyen Chicharito, 2017-18 sezonunun başında Bayer Leverkusen'den West Ham United'a transfer oldu. İngiliz ekibi ile çıktığı 61 maçta 16 gol atıp, 4 asist kaydeden Chicharito, 51 golle Meksika Milli Takım tarihinin en golcü futbolcusu durumda.

KAYNAK: NTVSPOR

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