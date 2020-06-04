  • BIST 109.505
  • Altın 370,865
  • Dolar 6,7598
  • Euro 7,5775
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 17 °C
»

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Çubuklu şehidin babasıyla görüştü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, geçen yıl Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın babasıyla görüştü.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Çubuklu şehidin babasıyla görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen yıl Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan ve memleketi Ankara'nın Çubuk ilçesine defnedilen piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın babasıyla görüştü.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 19 Nisan 2019'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade er Yener Kırıkcı'nın babası Mustafa Kırıkcı'yı, CHP Genel Merkezi'nde ağırladı.

Kılıçdaroğlu'nun makam odasında yapılan görüşmede şehit babası Kırıkcı, CHP liderini Çubuk ilçesindeki evine davet etti.

Ziyarete, Kemal Kılıçdaroğlu'na başdanışmanlarından Kenan Nuhut da eşlik etti.

Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'nde 21 Nisan Pazar günü şehit piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cenaze sırasında bir grubun saldırısına uğramıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Numan Kurtulmuş: Bu millet darbecileri lanetle hatırlayacaktır27 Mayıs 2020 Çarşamba 10:01
  • Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu22 Mayıs 2020 Cuma 16:01
  • Kılıçdaroğlu'ndan cami hoparlöründen müzik yayınına tepki22 Mayıs 2020 Cuma 13:43
  • Kılıçdaroğlu'ndan '19 Mayıs' mesajı19 Mayıs 2020 Salı 10:22
  • Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:01
  • CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Hükümet ekonomik buhranı aşmak için yeni bir planı Meclise getirmeli18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:01
  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 19 Mayıs mesajı18 Mayıs 2020 Pazartesi 14:40
  • CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 2020 yılı için motorlu taşıtlar vergisi alınmasın13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:55
  • Kılıçdaroğlu'ndan 'Hemşireler Günü' mesajı: Fedakarlığınızı asla unutmayacağız12 Mayıs 2020 Salı 14:47
  • Bahçeli: Milliyetçi Hareket Partisinin sakat masa kurmanın telaşında olanları ciddiye alması ham bir hayaldir12 Mayıs 2020 Salı 09:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti