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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Her ortamda tartışmaya hazırım

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Buradan Sayın Erdoğan'a bir daha çağrı yapıyorum. Ben senin istediğin televizyona gelmeye hazırım. Her yerde ve her ortamda tartışmaya hazırım" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Her ortamda tartışmaya hazırım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Harmandalı Düzenli Atık Depolama alanındaki biyogaz tesisinin açılışında yaptığı konuşmada, İzmir'de iki gündür partisinin belediye başkanları ile toplantı yaptıklarını, yerel seçimlerden sonraki 7 aylık dönemde çok güzel sonuçlar elde ettiklerini, bunların devam edeceğini söyledi.

Çiğli ilçesinin yıllardır atık depolama tesisi nedeniyle yaşadığı sorunlarını bildiğini, bu alanda kent ormanı oluşturulacağını belirten Kılıçdaroğlu, tesisin yapımında emeği geçen başta bir önceki dönem Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve herkese teşekkür etti.

"Her yerde ve her ortamda tartışmaya hazırım"

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin gündemini başka yerlere çekmek için özel bir çaba harcandığını iddia ederek, şöyle konuştu:

"Erdoğan İzmir'e geldi dün, bir sürü laflar etti. Ne dediğini ben gayet iyi biliyorum ama şu cümle çok önemli, 'Ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun?' İzmir'den, ilk kurşunun atıldığı kentten sesleniyorum. Düşmanın denize döküldüğü kentten, aydınlığın kentinden sesleniyorum, Erdoğan'a da onun yakınlarına da sesleniyorum. Sen ister cumhurbaşkanlığını koy, istersen koyma. Seninle her yerde ve her ortamda tartışmaya hazırım. Daha bitmedi, bizde yürek var, bizde alın teri var, bizde namuslu insan olmak, bizde kul hakkına saygı var, bizde dürüst olma var. Bu niteliklere sahip olmayanlar bize kumpas kurmaya çalışıyor, buna asla izin vermeyeceğiz. Buradan Sayın Erdoğan'a bir daha çağrı yapıyorum. Olur ya benim dediğim televizyona gelmezsin, olur ya bağımsız görev yapan televizyonlara gelmezsin. Ben senin istediğin televizyona gelmeye hazırım. 'A Haber'e gidelim', olur gideriz, 'ATV'ye gidelim', olur gideriz, gelmeyen namerttir. Alacaksın devletin gücünü arkaya, oturacaksın benim aleyhime, partimin aleyhime bir sürü laf edeceksin, ben de sesimi çıkarmayacağım. Ben senin bildiğin adamlardan değilim."

Belli çevrelerin Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik eleştirilerini özel olarak desteklediğini savunan Kılıçdaroğlu, "Milletin anası ağladı, işsizlik bir bela gibi duruyor, on binlerce çocuk yatağa aç giriyor. Aylık geliri 663 lira altında olan 8,5 milyon insan var. 17 yıldır ne yapıyorlar, 17 yıldır köşeyi döndüler, 17 yıldır ceplerini doldurdular, 17 yıldır yedi sülalerini zengin ettiler. Ben söyleyince kızıyorlar, 'Bay Kemal' diyorlar. Bay Kemallerin tamamı onurlu insanlardır." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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