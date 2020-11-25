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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Tüm kadın hakkı ihlallerine karşı olmak hepimizin ortak görevidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Başta yaşam hakkı olmak üzere tüm kadın hakkı ihlallerine karşı olmak hepimizin ortak görevidir." dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Tüm kadın hakkı ihlallerine karşı olmak hepimizin ortak görevidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadın hakkı ihlallerine karşı durmanın herkesin ortak görevi olduğunu belirterek "Hedefimiz, 2. Yüzyıla Çağrı Beyannamemizde söz verdiğimiz gibi, kadın-erkek fırsat eşitliğini sağlayarak kadına yönelik şiddetin önlenmesini, öncelikli bir devlet politikası haline getirmektir." değerlendirmesini yaptı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kadına yönelik şiddetin bir "veri" olarak algılandığına, toplumların öncelikle şiddet, ayrımcılık ve ötekileştirmenin son bulması alanlarında mücadele etmesi gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'de kadınlara yönelik şiddetin arttığını üzülerek gördüğünü kaydetti.

Her yıl on binlerce kadının, erkek egemen anlayışın ürettiği fiziki ve psikolojik şiddete maruz kaldığını, yüzlerce kadının bu sistemli şiddet nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran Kılıçdaroğlu, mesajını şöyle sürdürdü:

"Üstelik kadınların eşitlik, özgürlük taleplerine dönük bu şiddet, bizzat saray iktidarının uygulamalarından güç alıyor. Oysa başta yaşam hakkı olmak üzere tüm kadın hakkı ihlallerine karşı olmak hepimizin ortak görevidir. Hedefimiz, 2. Yüzyıla Çağrı Beyannamemizde söz verdiğimiz gibi kadın-erkek fırsat eşitliğini sağlayarak kadına yönelik şiddetin önlenmesini öncelikli bir devlet politikası haline getirmektir. Şiddeti destekleyen anlayışa karşı 'sıfır tolerans' ilkesiyle yürütülecek bu mücadele sayesinde, inanıyorum ki, kadınların hayatın her alanında güçlü ve etkin olduğu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün farkındalığı artırması, mücadeleye güç katması dileğinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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