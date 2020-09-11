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CHP Genel Merkez personeli pazartesi gününden itibaren evden çalışacak

CHP, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla genel merkez personelinin pazartesi gününden itibaren evlerinden çalışmalarının uygun görüldüğünü bildirdi.
CHP Genel Merkez personeli pazartesi gününden itibaren evden çalışacak

CHP, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla genel merkez personelinin pazartesi gününden itibaren evlerinden çalışmalarının uygun görüldüğünü bildirdi.

CHP'den yapılan açıklamada, son dönemde vakaların katlanarak arttığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Her gün açıklanan tablonun gerçeği yansıtmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Sürecin başından beri alınması gereken önlemlerle ilgili kapsamlı öneriler getirmemize ve sürekli uyarılarımıza rağmen iktidarın halk sağlığının korunması için gereken önlemleri almadığı da ortadadır. Artan vakalar ve tedbirsizlik hali göz önüne alınarak CHP Genel Merkezi personelinin 14 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren evlerinden çalışmaları uygun görülmüştür. Normal çalışma düzenine geçiş tarihi, salgının ülkemizdeki seyrine göre belirlenecektir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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