  • BIST 111.376
  • Altın 380,741
  • Dolar 6,8363
  • Euro 7,7355
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 25 °C
»

CHP Genel Merkezinde testten geçirilen kişilerin sonuçları negatif çıktı

Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın sekreterinde virüse rastlanmasının ardından testten geçirilen, temasta olduğu kişilerin sonuçları negatif çıktı.
CHP Genel Merkezinde testten geçirilen kişilerin sonuçları negatif çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın sekreterinde virüse rastlanması sonucu testten geçirilen, temasta olduğu kişilerin sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Sarıbal'ın sekreteri olarak görev yapan A.Ç'nin, beraber yaşadığı anne ve babasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandı.

Test yaptıran A.Ç'de de geçen hafta çarşamba günü koronavirüse rastlanması üzerine CHP Genel Merkez yöneticileri harekete geçti. Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğüne bilgi verilerek, sekreter A.Ç'nin temaslı olduğu kişiler kamera kayıtları incelenerek tek tek tespit edildi.

Yapılan inceleme sonrası A.Ç. ile temaslı olduğu belirlenen 25'e yakın kişiye test yapıldı.

Bu testlerin sonucunun negatif çıktığı, personele her ihtimale karşı 14 gün idari izin verildiği bildirildi.

CHP Genel Merkezindeki tedbirlerin daha da artırıldığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Kısa süre içerisinde kurultay yapıp yolumuza devam edeceğiz10 Haziran 2020 Çarşamba 16:53
  • İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Türkiye’nin tarımda küresel oyuncu olabilecek potansiyeli var10 Haziran 2020 Çarşamba 14:25
  • CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bütün vatandaşların sorunlarını dile getirmek boynumuzun borcudur09 Haziran 2020 Salı 15:53
  • AK Parti'li Hamza Dağ'dan 'kamuoyu araştırması' açıklaması09 Haziran 2020 Salı 11:17
  • MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milletvekilliklerinin düşürülmesi adaletin ve demokrasi ahlakının zorunlu bir gereğidir08 Haziran 2020 Pazartesi 13:26
  • AK Parti'li Çelik: Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasını kınıyoruz07 Haziran 2020 Pazar 15:45
  • İçişleri Bakanı Soylu: Siyasete ve ülkeye en büyük darbe terördür06 Haziran 2020 Cumartesi 13:57
  • Şentop'tan üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama05 Haziran 2020 Cuma 13:47
  • CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin demokratikleşmesi için her türlü çabayı göstereceğiz05 Haziran 2020 Cuma 09:21
  • MHP'li Osmanağaoğlu'ndan Atatürk imzalı ve Türk bayraklı maske dağıtılmasına tepki04 Haziran 2020 Perşembe 13:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti