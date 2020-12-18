CHP Menemen Belediye Başkan Vekilliği kurasına ilişkin yürütmenin durdurulması kararına itiraz edecek

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir 2. İdare Mahkemesinin, Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçimde sonuç alınamayınca yapılan kuraya ilişkin yürütmeyi durdurma kararına itiraz edeceklerini bildirdi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menemen Belediye Başkan Vekili Deniz Karakut'un da aralarında bulunduğu CHP'lilerle Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, kuranın usule aykırı olmadığını savundu. Kuranın AK Parti'lilerin öneri ve onayıyla çekildiğini savunan Yücel, şöyle konuştu:

"Kuraya hile, şaibe karıştırıldığı ispatlasınlar Deniz Karakurt şu an, şu dakika istifa eder. Böyle bir iddiaları yokken kalkıp da sırf kuranın sonucu istedikleri gibi çıkmadığı için oyun bozanlık yapmaya kalkanlar bunun altından kalkamazlar. Biz CHP olarak yasal haklarımızı hukuk çerçevesinde sonuna kadar arayacağız. Mahkemenin kararına karşı gerekli itirazları yapacağız. Menemen’i korumaya ve Menemenlilerin hakkını savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Deniz Karakurt'un görevine devam edeceğine yürekten inanıyorum."

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ise "Nerede ilke ve adalet? Kuradan AKP’li çıkana kadar kurayı tekrar mı edeceğiz? Size sadece İstanbul’u hatırlatırım. 2,5 yıl sonra Menemen’de çok daha fazla oyla iktidar oluruz." dedi.

Menemen Belediye Başkan Vekili Deniz Karakurt, Menemen halkının iradesinin yok sayılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Deniz Karakurt'a destek vermeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Süreç

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırmasının ardından Belediye Meclisindeki oylamada 4. turda da sonuç alınamayınca yapılan kurada Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt getirilmişti.

AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan, kurada cam kavanoz ve top kullanılmasının usule aykırı olduğu gerekçesiyle Bölge İdare Mahkemesine başvurmuştu. İzmir 2. İdare Mahkemesi, kuranın usule uygun yapılmadığı gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararını vermişti.