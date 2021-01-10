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CHP ve İYİ Parti'den ortak açıklama

CHP ve İYİ Parti tarafından yapılan ortak açıklamada, "CHP ve İYİ Parti'nin her zaman önceliği Türkiye'dir. Bu bağlamda İttifak üyesi partilerimizin ilkeli ve kararlı yol yürüyüşü büyük emek ve mücadele ile devam etmektedir" denildi.
CHP ve İYİ Parti'den ortak açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, ortak yazılı basın açıklaması yaptı. CHP ve İYİ Parti'nin her zaman önceliğinin Türkiye olduğu belirtilerek, "Bu temelde kurulmuş olan ittifakımız, ülkemizin geleceğinin şekillenmesi noktasında da yan yana durmaktadır. Millet İttifakı; demokratik hukuk devletine olan bağlılık, evrensel insan hakları ilkelerine saygı, Cumhuriyetimizin kazanımlarını ve milletimizin değerlerini koruyup kollama inancıyla bugünlere gelmiştir. Kurulan bu birliktelik ve  yürüdüğümüz meşakkatli yol, demokrasi dersleri ile doludur. Hatırlanacağı üzere 2018 seçimleri öncesinde İYİ Parti seçime girmesin diye demokrasiye kurulan kumpas, CHP'nin on beş milletvekili hamlesiyle aşılmıştır" denildi.

'DEMOKRASİ MÜCADELESİ HER ŞEYİN ÜZERİNDEDİR'

İYİ Parti ile CHP'nin birlikte girdiği 2019 yerel seçimlerinde çok sayıda büyükşehir belediyesinin Millet İttifakı tarafından kazanıldığı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Unutulmasın ki bu önemli sonuçlar, ülkemizin geleceği adına mücadele veren Genel Başkanlarımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Meral Akşener’in liderliğinde bir memleket masası çerçevesinde başarılmıştır. İlk genel seçimlerde yurttaşlarımızın desteğiyle Millet İttifakı iktidarı kurulacak, iktidarımızda Güçlendirilmiş Parlementer Sistem, bağımsız ve tarafsız yargı tesis edilerek, kuvvetler ayrılığının yok edildiği tek adam rejimi sona erdirilecektir. Bu bağlamda İttifak üyesi partilerimizin ilkeli ve kararlı yol yürüyüşü büyük emek ve mücadele ile devam etmektedir. Genel başkanlarımızın özveri ile ülkemiz adına attıkları cesur adımlara, partilerimizin kurumsal mücadelesine saygı ve destek açısından hepimiz kullanacağımız kelimeleri özenle seçmek ve dikkatli olmak gibi bir görevle yükümlüyüz. Her iki partimizin de Türkiye sevdası ve verdikleri demokrasi mücadelesi her şeyin üzerindedir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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