  • BIST 1.540
  • Altın 409,911
  • Dolar 7,5177
  • Euro 8,9678
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 14 °C
»

CHP'den istifa eden Milletvekili Sancar'a şantaj yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar'a çektikleri görüntülerle şantaj yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.
CHP'den istifa eden Milletvekili Sancar'a şantaj yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Milletvekili Haşim Teoman Sancar'ın bazı kişilerin çektiği görüntülerle kendisine şantaj yaptıkları şikayeti üzerine yürütülen çalışma sonucu gözaltına alınan 6 zanlıdan biri emniyetteki ifadesinin ardından, 2'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan polis memuru M.B, kayınbiraderi F.S. ile F.K. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla tutuklandı.

Milletvekili Haşim Teoman Sancar, 28 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hakkari'de terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı05 Mart 2021 Cuma 15:26
  • Ağbal: TCMB olarak bizim en önemli önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak ve kalıcı hale getirmek05 Mart 2021 Cuma 15:24
  • Bitlis şehitlerine veda05 Mart 2021 Cuma 15:19
  • Anne Nihal Çiftçi: HDP oğlumu getirmeden buradan gitmeyeceğim05 Mart 2021 Cuma 15:04
  • Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 2 sivil öldü05 Mart 2021 Cuma 15:02
  • Hindistan'da çiftçiler Yeni Delhi'deki büyük bir otoyolu trafiğe kapatmayı planlıyor05 Mart 2021 Cuma 15:00
  • Formula 1'in 2021 takvimindeki son boşluğa Portekiz eklendi05 Mart 2021 Cuma 14:59
  • TİM ve İTÜ'den Milli Uzay Programı'na katkı sağlayacak iş birliği05 Mart 2021 Cuma 14:58
  • 4 ilde operasyon başlatıldı: Çok sayıda gözaltı05 Mart 2021 Cuma 14:54
  • AYM, HDP'li Irmak'ın 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı'nın ihlal edildiği yönündeki başvurusunu reddetti05 Mart 2021 Cuma 14:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti