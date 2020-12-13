  • BIST 1.371
  • Altın 465,001
  • Dolar 7,8366
  • Euro 9,4926
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 8 °C
»

CHP'den, Konya İl Başkanı hakkındaki taciz iddiasına disiplin soruşturması

CHP Genel Başkanlığı, partisinin Konya İl Başkanı Avukat Barış Bektaş'ın, kendisine ait hukuk bürosuna gelen parti üyesi bir kişinin kızına tacizde bulunduğu iddiasıyla ilgili genel merkeze ulaştırılan mektup üzerine disiplin soruşturması başlattı.
CHP'den, Konya İl Başkanı hakkındaki taciz iddiasına disiplin soruşturması

CHP Genel Başkanlığı'na, babası da parti üyesi olan B.I., İl Başkanı Barış Bektaş'ın kendi hukuk bürosunda taciz ettiğini öne sürdüğü mektup gönderdi. B.I., mektubunda ramazan ayının son günlerinde İl Başkanı Barış Bektaş'ın kendisini arayıp, babasının başvurduğu yardım çekini alması için ve burs konusunu konuşmak için bürosuna davet  ettiğini belirtti. B.I., bir arkadaşıyla gittiği hukuk bürosunda Bektaş'ın, güzel olduğunu, akşamları bir yere takılıp, takılmadığını, erkek arkadaşı olup, olmadığını yönünde sorular sorduğunu, bu konulardan rahatsız olup kalkması üzerine saçını okşadığını öne sürdü. Mektuptaki taciz iddiası üzerine CHP Genel Başkanlığı disiplin soruşturması başlattı. 

Bektaş da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Demokratik yollarla sonuç almayacaklarını bilenler, toplum nezdinde kabul görmüş Cumhuriyet Halk Partisi'nin haklı muhalefetini ve iktidar yolunda emin adımlarla ilerlemesini akamete uğratmak için organize iftira ve karalama kampanyası yürütmektedir'' dedi. 

2018 yılından itibaren il başkanlığı yaptığını hatırlatan Bektaş, ''Çocuksu ve alçakla yapılan bu iftira çamurunun ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne de şahsıma yapışmayanın bilinmesini isterim. Gerçeklerin en kısa sürede ortaya çıkıp, müfterilerin utancına şahit olacağım inancını taşımanın huzuru içindeyim'' ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Malezya Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu07 Aralık 2020 Pazartesi 16:00
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Enflasyonun kalıcı olarak düşük ve tek haneli seviyelere indirilmesi temel hedefimiz07 Aralık 2020 Pazartesi 13:20
  • TBMM'de 2021 bütçe maratonu başlıyor06 Aralık 2020 Pazar 11:48
  • Şentop: Yukarı Karabağ'ı devlet olarak tanıma kararı alan bir parlamento ancak Fransız masallarında yer bulabilir04 Aralık 2020 Cuma 14:21
  • Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara: Aşı en erken 25-26 Aralık'ta yapılmaya başlanır04 Aralık 2020 Cuma 14:19
  • Tekirdağ Milletvekili Aygun'un Kovid-19 testi pozitif çıktı02 Aralık 2020 Çarşamba 09:28
  • Babacan, partisinin Eskişehir ve Kütahya kongrelerine katıldı29 Kasım 2020 Pazar 23:23
  • AK Parti Sözcüsü Çelik: TBMM üyesi bir şahsın milletin ordusuna saygısızlığı asla kabul edilemez29 Kasım 2020 Pazar 13:00
  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala'dan Fransa Senatosunun Dağlık Karabağ kararına tepki26 Kasım 2020 Perşembe 13:58
  • CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Tüm kadın hakkı ihlallerine karşı olmak hepimizin ortak görevidir25 Kasım 2020 Çarşamba 16:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti