  • BIST 121.534
  • Altın 300,963
  • Dolar 5,9777
  • Euro 6,6045
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 14 °C
»

CHP'den 'Milli Egemenliğin 100. yılı'na özel yarışma

CHP, "Milli Egemenliğin 100. yılı" dolayısıyla resim, şiir ve beste yarışması düzenleyecek.
CHP'den 'Milli Egemenliğin 100. yılı'na özel yarışma

CHP, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk, Milli Egemenlik ve Demokrasi" konulu resim, şiir ve beste yarışması yapacak. Beste yarışması, çocuklar ve büyükler kategorileri olmak üzere iki ayrı dalda gerçekleştirilecek.

Eserler, 6 Mart 2020 saat 17.00'ye kadar CHP Genel Merkezine elden, kargo veya posta yoluyla teslim edilebilecek. Dereceye girenler ise 6 Nisan 2020'de ilan edilecek.

Resim, şiir ve beste yarışmasında dereceye giren ilk üç eser sahibi ile "Beste Yarışması Büyükler Kategorisi"nde dereceye giren ilk üç eser sahibine para ödülü verilecek.

Başvurular ücretsiz

Ödüller 23 Nisan 2020'de düzenlenecek törenle eser sahiplerine teslim edilecek.

Başvuruların ücretsiz olduğu yarışmanın detaylı bilgilerine ve yarışma şartnamesine "23nisan.chp.org.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İYİ Parti Genel Başkanı Akşener depremzedeleri ziyaret etti26 Ocak 2020 Pazar 16:46
  • Erdoğan ve Merkel'den Libya görüşmesi19 Ocak 2020 Pazar 10:14
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a 'Hafter' tepkisi19 Ocak 2020 Pazar 10:08
  • Filenin sultanları paylaşımı MHP'de kriz çıkaran Birol Şahin kimdir?15 Ocak 2020 Çarşamba 09:56
  • SP'ye "Doğu Türkistan'da zulüm var" raporu15 Ocak 2020 Çarşamba 09:43
  • Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: Asker Libya'ya bir tarafı tutmak için değil barışı sağlamak için gitsin12 Ocak 2020 Pazar 17:04
  • Sözcü Kalın'dan 'ateşkes' değerlendirmesi12 Ocak 2020 Pazar 10:50
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide Türkiye şu anda ciddi bir sıçrama noktasında12 Ocak 2020 Pazar 10:06
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Irak'a gidiyor08 Ocak 2020 Çarşamba 11:39
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD-İran gerginliğinin azaltılması için çok ciddi gayretler gösteriyoruz06 Ocak 2020 Pazartesi 09:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti