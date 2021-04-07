  • BIST 1.409
  • Altın 456,677
  • Dolar 8,1825
  • Euro 9,7217
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 22 °C
»

CHP'den Romanların taleplerine destek

İzmir Roman Derneğince "Yerinde Yaklaşım Yerelden Yaklaşım Güçlü Roman Sesi Projesi"nden çıkan politika notları, CHP Genel Merkezi'nde çeşitli yerlere asıldı.
CHP'den Romanların taleplerine destek

İzmir Roman Derneğince hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan ve Romanların taleplerinin yer aldığı politika notları afiş haline getirilerek, CHP Genel Merkezi'nin çeşitli yerlerine asıldı.

İzmir Roman Derneği Başkanı Abdullah Cıstır, AA muhabirine, yürüttükleri "Yerinde Yaklaşım Yerelden Yaklaşım Güçlü Roman Sesi Projesi"nin sonlandığını ve bu kapsamda politika notları oluşturularak afişlere basıldığını söyledi.

Cıstır, İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle basımı gerçekleştirilen afişlerin, CHP Genel Merkezi'ne, bazı CHP'li belediyelere ve derneklere asıldığını belirtti.

Aynı zamanda İzmir Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanlığını da yürüten Cıstır, Romanların taleplerinin yer aldığı afişlerin hak temelli olduğunu ifade etti.

Abdullah Cıstır, 8 Nisan'ın Dünya Romanlar Günü olması dolayısıyla hazırlanan afişlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Afişlerde, 'Katılım politikalarının verimli olması için Roman vatandaşlar sürecin her aşamasına katılmalı. Biz siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel haklarımızın tanınmasını hayatın her alanında eşit vatandaşlar olarak yaşamayı talep ediyoruz. Romanlar için hazırlanacak politikalarda Romanlar da sürece katılmalı, inisiyatif sahibi olmalıdır. Romanların farklı yaş, cinsiyet ve fiziksel şartları göz önüne alınarak, özgün politikalar üretilmeli. Romanların, yoksulluğa karşı sosyal hizmetlerden ve yardımlardan etkin şekilde yararlanması gerekir.' ifadeleri yer alıyor."

"Roman STK'lerle iş birliği protokolleri yapılmasını istiyoruz"
Projenin kapsamında 18 sayfalık politika öneri belgesi hazırladıklarını belirten Cıstır, bunları yerel yönetimlere, medyaya, sivil toplum örgütlerine göndereceklerini söyledi. Cıstır, belgede Türkiye'deki Romanlarla ilgili uluslararası kavramların ve hakların yer aldığını aktardı.

İzmir Roman Derneği Başkanı Abdullah Cıstır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP'nin Roman Eylem Planı çıktı. Romanların yoğun olduğu birçok yerde bunun derinleşmesini bekliyoruz. Romanlarla ilgili algı ve farkındalık gün geçtikçe artıyor. İlgili birimlerden kurumsal ilişkiler çerçevesinde algıda bütünlük olsun diye bir mekanizma kurulmasını bekliyoruz. Roman STK'lerle iş birliği protokolleri yapılmasını istiyoruz. Belediye başkanlarımızın, Romanların yoğun olduğu yerlerde CHP Roman Eylem Planı çerçevesinde neler yapacaklarının taahhüdünü vermesini istiyoruz.

Eğitim, sağlık, barınma, sosyal yardım, istihdam gibi sosyal politika alanlarını içeren bütün hizmetleri, Roman mahallelerinde görmek istiyoruz. Artık sosyal yardıma, bir paket erzaka razı gelmediğimiz bir sürece evriliyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bahçeli: Büyük dava adamı rolüne bürünenlerin ne kadar küçüldüğünü gördük30 Mart 2021 Salı 11:02
  • Ali Babacan Hakkari il kongresine katıldı29 Mart 2021 Pazartesi 19:16
  • Muharrem İnce: Nisanda başvurumuzu İçişleri Bakanlığı'na yapacağız29 Mart 2021 Pazartesi 14:03
  • TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Antlaşmaları hak ve hukukumuzu koruma kudretimiz ve kararlığımız var eder29 Mart 2021 Pazartesi 13:22
  • TBMM araştırma komisyonu üyeleri, özel gereksinimli bireyler için yasa teklifi hazırlıyor28 Mart 2021 Pazar 11:16
  • AK Partili Dağ, sosyal medyadaki görüntüleri nedeniyle gözaltına alınan kişinin danışmanı olmadığını bildirdi26 Mart 2021 Cuma 16:41
  • Milli Savunma Bakanı Akar: 1 Mart'tan bugüne Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 200'den fazla terörist etkisiz hale getirildi25 Mart 2021 Perşembe 16:40
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu yiğitliği ile her daim hatırlayacaktır25 Mart 2021 Perşembe 16:09
  • TBMM Başkanı Şentop: Bölgemizde her alanda iş birliğine hazırız25 Mart 2021 Perşembe 11:27
  • Recep Tayyip Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi24 Mart 2021 Çarşamba 16:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti