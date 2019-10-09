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CHP'den yargı paketine şerh

CHP, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri başlayacak, 1'inci yargı paketine ilişkin 'muhalefet şerhi' hazırladı.
CHP'den yargı paketine şerh

CHP, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri başlayacak, 1'inci yargı paketine ilişkin 'muhalefet şerhi' hazırladı.

Buna göre teklifin, başta yargı bağımsızlığı olmak üzere olağanüstü hal döneminin yarattığı tahribatlarla 'yargıya güven' ve 'yargının siyasallaşması' sorunlarının hiçbirine çözüm getirmediği belirtildi.

CHP'nin muhalefet şerhinde, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne, makyaj ve günü kurtarmaya yönelik bir paket olduğu eleştirisi getirildi. 39 maddelik yasa teklifi ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Reform yapmak için reformcu, adaleti sağlamak için hukuk devletine inanmanın esas olduğu her kesim tarafından iyi bilinip kabullenilmedikçe, ülkemizde ne yargının sorunları ne yargıdan kaynaklı sorunlar ne de sosyal ve siyasal sorunlarımız çözülür. İvedilikle tutukluluğa ilişkin genel bir düzenleme ile süreler kısaltılarak makul bir çözüm getirilmelidir. Aksi durumda AİHM ve AYM’de ihlal kararları verilmeye devam edecektir. Yamalı bohçaya çevrilen hukuk sistemi ile son 3 yılda farklı koşullarla mesleğe seçilmiş hakim ve savcılar, hukuk politikalarındaki garabetin yansımasıdır. Hakim ve savcı mülakatları toplum vicdanında bir yaradır. Mülakat yöntemi geçmişte nasıl terör örgütünün yargıyı ele geçirmesine kaynaklık ettiyse, bugün başka cemaatlerin ya da grupların aidiyetiyle gerçekleşen atamalar başkaca sorunlara yol açacaktır. Bu nedenlerle düzenleme, mülakatlar konusunda yaşanan temel sorunu görmezden gelmektedir. Oysa yapılması gereken sözlü sınavın, kamera kaydı altında, üniversiteden gelen temsilci ile birlikte yapılmasıdır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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