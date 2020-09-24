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CHP’li Belediye Başkanının o anları kameralara yansıdı 

CHP’li Belediye Başkanının o anları kameralara yansıdı 
Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatilci Çağlar Özbakır'ın, korumasıyla birlikte hakaret ettiği yönünde şikayette bulunduğu CHP'li belediye başkanı Alim Karaca ile arasında yaşanan gerginlik anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Fethiye'de 29 Ağustos günü meydana gelen olayda tatilci Çağlar Özbakır, otomobiliyle trafikte ilerlerken arkasından gelen aracın sürücüsüyle tartışmaya başlamıştı. Bir süre sonra otomobilini kenara çeken Özbakır ile diğer aracı kullanan sürücü ve araçtaki diğer kişi arasında yaşanan tartışma büyüdü. Özbakır, iddiaya göre hakarete uğrayıp, aracına zarar verildi. Polis merkezine giderek suç durusunda bulunan Özbakır, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile koruması tarafından hakarete uğrayıp, aracına zarar verildiğini söyledi. 

Şikayetin ardından Başkan Karaca, 'mala zarar verme', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlamasıyla ifade verdi. Özbakır, gazetecilere yaptığı açıklamada ise trafikte tartıştığı kişiye yol verirken yanında duran araçtaki diğer kişinin kendisinin belediye başkanı olduğunu söylediğini, aralarında yaşanan tartışmanın ardından hakarete uğrayıp aracına zarar verilodiğini söylemişti. 

MUGLA'NIN FETHIYE ILCESINDE, POLISE BASVURAN BIR TATILCI CAGLAR OZBAKIR, TRAFIKTE TARTISTIGI CHP'LI FETHIYE BELEDIYE BASKANI ILE KORUMASININ KENDISINE HAKARET EDEREK OTOMOBILINE ZARAR VERDIGI IDDIASIYLA SIKAYETCI OLMUSTU. YASANAN BU OLAYIN ARDINDAN CHP'LI BELEDIYE BASKANI ISE KENDINI SAVUNMUSTU. GORUNTULERDE BELEDIYE BASKANI VE KORUMASININ ARABASININ UZERINE YURUDUGU ARACIN SURUCUNUN OLAY YERINDEN KACMASININ ARDINDAN 200 METRE ILERIDE KIRMIZI ISIKTA YAKALADIGI VE SALDIRDIGI GORUNTULER ORTAYA CIKTI. BASKAN VE YANINDAKILERIN ZARAR VERDIGI GORULUYOR FOTO:HASAN AKYILDIZ/SELCUK AKBAS,/FETHIYE,(MUGLA),(DHA)

BAŞKAN VE KORUMASININ TATİLCİNİN ARKASINDAN KOŞTUĞU GÖRÜLDÜ

Başkan ve tatilci arasında yaşanan gengirlik anı ile ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Alim Karaca ve korumasının tartışmanın ardından uzaklaşan ancak 200 metre sonra kırmızı ışıkta duran tatilcinin yanına koşarak aracına zarar verdiği görüldü.

İlçede bu gelişmeler yaşanırken CHP kanadından ise bu olayla ilgili hiçbir açıklama yapılmadı. 

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