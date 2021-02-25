  • BIST 1.478
  • Altın 416,274
  • Dolar 7,2330
  • Euro 8,8479
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 7 °C
»

CHP'li belediyelere 'Faaliyet Raporu' eğitimi verilecek

CHP Parti Okulu ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı iş birliğiyle çevrim içi yapılacak eğitime, partinin belediye meclis üyeleri, il başkanları, ilçe başkanları ve isteyen belediye başkanları katılacak.
CHP'li belediyelere 'Faaliyet Raporu' eğitimi verilecek


CHP Parti Okulu'ndan yapılan açıklamada, yerel yönetimlerde hizmet kalitesini artırmak amacıyla her yıl nisan ayında yapılan "Faaliyet Raporu"nun belediye başkanları için güven oylaması anlamı taşıdığı belirtildi.

Belediye başkanlarının, 2020'de yapmayı vadettikleri hizmetleri yapıp yapmadığının meclis üyeleri tarafından denetleneceği, söz verilip yapılmayan hizmetlerin hesabının sorulacağı aktarılan açıklamada, belediye başkanının yıllık faaliyetlerinin meclis üyelerinin dörtte üçü tarafından yetersiz bulunması halinde belediye başkanının düşürülmesinin gündeme gelebildiği kaydedildi.

Belediye meclis üyelerinin halk adına belediye faaliyetlerini inceleme görevinin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu görevin layıkıyla yapabilmesine destek olmak amacıyla CHP Parti Okulu, Belediyelerde Faaliyet Raporu Eğitimi'ne başladı. CHP Parti Okulu ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı iş birliğiyle hazırlanan 'Belediyelerde Faaliyet Raporu Eğitimi', çevrim içi ortamda veriliyor. Eğitime partinin yurt genelinde görev yapan belediye meclis üyeleri, il başkanları, ilçe başkanları ve isteyen belediye başkanları da katılım sağlıyorlar.

30 kişilik sınıflar halinde düzenlenen çevrim içi eğitimlerde daha önce belediye meclis üyeliği yapmış tecrübeli Parti Okulu eğitmenleri görev yapıyor.

Eğitimlerde, kamu kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması için büyük önem taşıyan bütçe, stratejik plan, faaliyet raporu hazırlama süreci, faaliyet raporlarının doğru bir şekilde incelenmesi konularındaki bilgiler meclis üyelerine aktarılıyor."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • '6. İstanbul Publishing Fellowship', 9 Mart'ta başlayacak25 Şubat 2021 Perşembe 14:54
  • Yılbaşında büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti satan bayi dolandırıcılık girişimi iddiasıyla şikayetçi oldu25 Şubat 2021 Perşembe 14:54
  • Ermenistan Başbakanı Paşinyan kendini istifaya çağıran Genelkurmay Başkanını görevden aldı25 Şubat 2021 Perşembe 14:15
  • 10 yıldır aranan kadının katil zanlısı eşi çıktı 25 Şubat 2021 Perşembe 14:10
  • Ermenistan ordusundan Başbakan Paşinyan'a muhtıra: Her şeyin bir sınırı var25 Şubat 2021 Perşembe 13:52
  • Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi25 Şubat 2021 Perşembe 13:36
  • Çavuşoğlu, Macaristan'da yakalanan 412 tarihi eseri Türkiye'ye getirmek üzere teslim aldı25 Şubat 2021 Perşembe 13:34
  • Engelli bakım merkezindeki darp olayına 2 tutuklama25 Şubat 2021 Perşembe 13:32
  • AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre için geri sayım başladı25 Şubat 2021 Perşembe 13:25
  • Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada okul müdürü öldü, 3 kişi yaralandı25 Şubat 2021 Perşembe 13:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti