CHP’li il başkanı Koronavirüs'e yakalandı

Koronavirüs'e yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran CHP Malatya İl Başkanı Kiraz, şunları kaydetti:
"Covid testim pozitif çıkmıştır. Genel durumum gayet iyi, evde tedavime devam ediyorum. En kısa zamamda buluşmak dileğiyle."
Koronavirüs'e yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran CHP Malatya İl Başkanı Kiraz, şunları kaydetti:
"Covid testim pozitif çıkmıştır. Genel durumum gayet iyi, evde tedavime devam ediyorum. En kısa zamamda buluşmak dileğiyle."
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