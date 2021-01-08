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CHP'li İnce'den Boğaziçi açıklaması: İçlerindeki provokatörlere dikkat etsinler

CHP’li Muharrem İnce, "Öğrencilere sağduyulu bir şekilde, yasalara uyarak protesto hakkını kullanmalarını, içlerindeki provokatörlere dikkat etmelerini tavsiye ederim" dedi.
CHP'li İnce'den Boğaziçi açıklaması: İçlerindeki provokatörlere dikkat etsinler

‘BU TÜR YERLERDE PROVOKATÖRLER OLUR’

CHP'li Muharrem İnce, önceki gün Yalova'nın kırsal Elmacık Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesinde ‘Memleket Hareketi'nin Kurucular Kurulu’ üyeleriyle toplantı yaptı. Toplantının ardından gündeme dair soruları yanıtlayan İnce, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Melih Bulu'nun atanması üzerine yapılan eylemlere katılan provokatörlere dikkat çekti. Atama kararını protesto eden öğrencilere uyarılarda bulunan İnce, "Bu çocukları anlamak lazım. Üniversite özgürlük ister. Özgürlük olmadan üniversitede bilim olmaz, üretim olmaz. Bunu anlayamıyorlar. Boğaziçi Üniversitesi, dünyanın sayılı üniversitelerinden biridir. AK Parti milletvekili aday adayı olan birini neden rektör atarsın ki? Toplumu bu kadar germeye gerek yok. Türkiye'nin üretmeye, barışmaya ihtiyacı var. Türkiye'nin büyümeye ihtiyacı var. Türkiye’de bu gerginliklerle, iktidarlar veya muhalefetler oy kazanabilir ama yarın bunun bedeli ağır olur. O yüzden bu çocukları, anlamak lazım. Yüreğim, desteğim, gönlüm Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerle birlikte. Bu tür yerlerde provokatörler olur. Bunlara dikkat etmek lazım. Bu her zaman olur ve olacaktır. Onun için öğrencilere sağduyulu bir şekilde, yasalara uyarak protesto hakkını kullanmalarını tavsiye ederim. İçlerindeki provokatörlere de dikkat etmelerini öğretmen ağabeyleri olarak tavsiye ederim" dedi.

‘BANA DESTEK VERENLERİN SOSYAL MEDYALARI TAKİP EDİLİYOR’

CHP’de kendisine destek veren vekillerin takibe alındığını, sosyal medya hesaplarının incelendiğini ve parti içinde ötekileştirildiğini kaydeden İnce, "Muharrem İnce'ye destek verenler partiden ötekileştirildi, dışlandı. Sosyal medyaları takip ediliyor. Belediye meclis üyesi dahi yapılmadılar. Bunlar doğru değil. Geçmişte demokrasi vardı. Şimdi partide demokrasinin zerresi yok. Kim söylüyorsa yalan söylüyor; ne ön seçim var, ne başka türlü kurullar var. Hiçbir kurul işlemiyor. Hiçbir kuralı yok" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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