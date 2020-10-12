CHP'li Öztrak: Savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan yönetimini lanetliyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ''CHP olarak sivil yerleşim yerlerine saldırarak, kardeşlerimize karşı, savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan yönetimini bir kez daha lanetliyoruz."

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantı sonrasında, parti sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzendi. Öztrak, Azerbaycan'a yönelik saldırıdan dolayı Ermenistan'a tepki göstererek, "Masayı kuran, 'bölgede Rusya'dan habersiz kuş uçamaz' mesajını veren, dolayısıyla, ateşkesin bir anlamda garantörü olan Rusya, bu saldırıları neden önlemedi? Biz, CHP olarak sivil yerleşim yerlerine saldırarak, kardeşlerimize karşı, savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan yönetimini bir kez daha lanetliyoruz. Gence'de şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa ve tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize de başsağlığı diliyoruz. Kardeşlerimizin acıları, bizim de acımızdır. Azerbaycan toprağı olan Karabağ'da Ermeni yönetiminin işgali son bulmadan, Kafkasya coğrafyası huzur bulamayacaktır. Biz CHP olarak bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

'HİÇBİR ŞEYİN KARANLIKTA KALMAMASINI BEKLİYORUZ'

Öztrak, Hatay'ın farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınlarının herkesin yüreğini dağladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Sadece çığlıkları duyulmayan, o güzelim ağaçlar yanmadı. Kaplumbağasından, kuşuna pek çok canlı da kavrulup, yaşamını yitirdi. Yangın yerleşim yerlerine de hasar verdi. O güzelim ormanlarımızla beraber, geleceğimiz de yandı. Genel Başkanımızın talimatıyla, MYK üyelerimiz yangın bölgesine gitti. Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, vatandaşlarımızın yanında oldular, acılarını paylaştılar. Canla başla uğraştılar. CHP olarak bundan sonra da bölgedeki mağdur vatandaşlarımızın yanında olmaya, vatandaşlarımıza elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Tek bir ağaç yakan, tek bir canlının yaşamına kasteden bizden olamaz. Bu arada bölücü terör örgütünün, yangınların sorumluluğunu üstlenme çabası dikkatle izlenmelidir. Bu yangın üzerinden yapılacak bölücü propagandaya ya da kurulacak tuzaklara izin verilmemelidir. Bunun için yangını çıkaranların biran evvel tespit edilerek, adalet önüne çıkarılmalarını, olan bitenin tüm boyutlarıyla aydınlanmasını ve hiçbir şeyin karanlıkta kalmamasını bekliyoruz."