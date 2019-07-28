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CHP'li Soyer'in sözlerine Sivaslılar'dan tepki

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in turizmle ilgili söylediği, "Bugüne kadar bu potansiyel yokmuş gibi yaşandı. Sanki Sivas'ta yaşıyormuşuz gibi, sanki Bitlis'te yaşıyormuşuz gibi yaşadık" sözlerine cecap gecikmedi
CHP'li Soyer'in sözlerine Sivaslılar'dan tepki

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in turizmle ilgili söylediği, "Bugüne kadar bu potansiyel yokmuş gibi yaşandı. Sanki Sivas’ta yaşıyormuşuz gibi, sanki Bitlis’te yaşıyormuşuz gibi yaşadık" sözlerine Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "Başkan, talihsiz cümleleriniz bizi incitti, ancak sizi yine de Bitlis'e bekleriz" diye yanıt verdi. Başkan Soyer de sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Asla aklımdan geçmeyen bir yanlış anlaşılma yüzünden sizleri incittiysem lütfen kusuruma bakmayın" ifadelerini kullandı. Buna rağmen tartışmalar dinmedi.

Sivas Yiğidolar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Pilgir, yaptığı yazılı açıklamada Soyer'i kınadığını belirterek, şunları söyledi:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in turistik anlamda hak ettiği yerde olmamasının asıl sebebinin, yıllardır İzmir'de süregelen CHP zihniyetinin 25 yıldır yerel yönetimlerdeki vizyonsuz ve başarısız turizm politikası olduğunun maalesef farkında değil. Selçuklu ve Osmanlı'nın önemli şehri, milli mücadeleye ev sahipliği yapan 'Sultan şehrimiz' Sivas, birçok medeniyete beşiklik etmiş, adeta tarih kokan bir kültür mirasına sahiptir. Sivas yiğidin harman olduğu, havası sert, insanı mert, ayrıca son derece misafirperver insanların yaşadığı bir şehirdir. Ülkemizi karış karış gezen ozanların, sanatçıların, Aşık Veysellerin, Pir Sultan Abdalların, erenlerin diyarıdır. Köklü bir Anadolu kültürüne, misafirperverlik geleneğine sahiptir. Sivas, ülkemizin en değerli şehirlerinden biri olarak anılır. Hal böyleyken sultan şehrimize mesnetsiz benzetmelerle itham eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i yapmış olduğu talihsiz açıklamalarından dolayı esefle kınıyorum."

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