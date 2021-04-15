CHP'li Tezcan'ı tabancayla yaralayan sanığa 6 yıl hapis cezası

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili ve PM Üyesi Bülent Tezcan'ı 5 yıl önce tabancayla bacağından vurarak yaralayan tutuksuz sanık Alpaslan Sargın'a (42), 6 yıl 15 gün hapis ve 9 bin TL para cezası verildi.

CHP Aydın Milletvekili ve PM Üyesi Bülent Tezcan, genel başkan yardımcılığı görevinde bulunduğu 29 Ekim 2016 tarihinde bir restoranda saat 19.00 sıralarında silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Tezcan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olayın ardından kaçan şüpheli Alpaslan Sargın Kuşadası ilçesinde ertesi gün polis ekipleri tarafından yakalandı.

Sargın'ın sorgusunda kendisine yardım ve yataklık ettikleri belirlenen İrfan Türkmen ve Fatih Yeşilyurt da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sargın tutuklanırken, Türkmen ve Yeşilyurt ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın geçen 13 Mayıs 2017 tarihinde görülen ikinci duruşmasında tutuklu sanık Alparslan Sargın tahliye edildi. Davanın bugün görülen karar duruşmasına davacı Bülent Tezcan katılmazken, sanık Alparslan Sargın, Fatih Yeşilyurt., İrfan Türkmen ile ile avukatları katıldı. Duruşmayı, CHP Aydın milletvekilleri Hüseyin Yıldız ve Süleyman Bülbül, CHP İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Mahir Polat, Muğla Milletvekili Burak Erbay, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır da izledi.

Sanıklara son sözlerinin sorulmasını ardından mahkeme hakimi kararını verip, Alparslan Sargın'a 'silahlı yaralama ve tehdit' suçlarından 6 yıl 15 gün hapis ve 9 bin TL para cezası verdi. Diğer sanıklardan İrfan Türkmen'e 'Suçluyu Kayırma' suçundan önce 6 ay hapis cezası verdi, ardından da bu cezasında indirim yapılıp, 5 aya düşürüldü. Verilen bu 5 aylık hapis cezası da sabıkasının olmaması nedeniyle 4 bin 500 TL para cezasına çevrildi. Hakim, Fatih Yeşilyurt'u da 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan önce 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ardından indirime gidip, bu cezasını 3 ay 22 gün hapse çevirdi.

İTİRAZ EDECEKLER

Avukat Celal Çelik, "Müvekkilim Bülent Tezcan'a bir silahlı saldırı gerçekleşmişti. Bize göre öldürmeye teşebbüs, mahkemeye göre yaralama suçundan ve silahla tehdit suçundan dava açılmıştı. Mahkemede biz illa adam öldürmeye teşebbüs olduğunu iddia ettik. Merminin geldiği yer gereğince adam öldürmeye teşebbüs olayı vardı. Ancak mahkeme yaralama suçundan hüküm kurdu. Bize göre yeterli olmayan bir ceza ile karşı karşıya kaldık. Alparslan Sargın'a toplamda 6 yıl 15 gün hapis cezası verildi. Bu saldırı AK Parti'li bir milletvekili ya da genel başkan yardımcısına yapılmış olsaydı, çok farklı olacağının inancıyla bu karara itiraz edeceğiz" dedi.

İzmir Milletvekili Murat Bakan ise "Bu sadece Bülent Tezcan'a yapılmış bir saldırı değildir. Bu saldırının CHP ve Türkiye'deki tüm muhaliflere yapılan bir saldırı olacağını görüyoruz" dedi.