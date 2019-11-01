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CHP'li vekil: Yemekler Meclis'te ucuz değil

CHP'li Tanal, TBMM Üyeler Lokantası’nda deniz levreğinin porsiyonu 48 TL, salataya, ekmeğe ayrı ücret alınıyor diye sitem etti.
CHP'li vekil: Yemekler Meclis'te ucuz değil

Meclis'te milletvekillerine hizmet veren lokantadaki fiyatların oldukça düşük olması, her zaman gündeme gelen konulardan biri olmuştu.

Yemek fiyatlarının oldukça düşük olmasına rağmen milletvekilleri, fiyatların pahalı olduğundan yakınarak şikayetlerini zaman zaman dile getiriyor.

"LEVREK PAHALI"

Son olarak Meclis'teki yemek fiyatlarından şikayetçi olan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal oldu...

Tanal, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Üyeler Lokantası'nda deniz levreğinin posiyonunun 48 TL olduğunu ve salataya, ekmeğe ayrı ücret alındığını söylerek fiyatların ucuz olmadığını savundu.

KIZILAY'IN GÖBEĞİNDE FİYATLAR DAHA UCUZ

"Kızılay’ın göbeğinde balık restoranında deniz levreğinin porsiyonu 37.5 TL. Yanında ayrıca salatası, ekmeği vs. veriliyor." diyen Tanal, devamında şunu söyledi:
"TBMM Üyeler Lokantası’nda ise deniz levreği porsiyonu 48 TL. Salataya, ekmeğe ayrı ücret alınıyor. Demek ki 'Meclis’te her şey ucuz' değilmiş."

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