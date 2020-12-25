CHP'li vekile şantaj iddiası; 4 kişi tutuklandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a gizli kamera kaydıyla şantajda bulundukları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre CHP'li Özgür Karabat, yine partinin Çekmeköy ilçesi üyesi Aynur D.E. bir evde yakınlaşması sonrasında şantaja uğradı. Şüpheli Aynur D.E. ve CHP Çekmeköy eski İlçe Başkanı Erdoğan B.'nin aralarında bulunduğu 4 kişi, evdeki yakınlaşmayı gizli kamerayla kayda alarak milletvekili Karabat'a şantaj yaptı. Görüntüleri milletvekiline gönderen şüpheliler, önce 10 milyon TL, milletvekilinin şantaja boyun eğmemesi üzerine de bu parayı 3 milyon TL'ye düşürdü. Şantajın devam etmesi üzerine milletvekili Özgür Karabat, adli makamlara şikayette bulundu. Bunun üzerine şüpheliler hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi.

İKİ SUÇTAN TUTUKLANDILAR

Şüphelilerden Kıbrıs'ta bulunan Cahit A. arama kararı sonrasında polis tarafından yakalanırken, diğer şüpheliler de gözaltına alındı. Şüpheliler Cahit A., Aynur D.E., Erdoğan B. ve Ahmet A. sorgularının ardından dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiler. İstanbul Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca sorgulanan 4 şüpheli, "Özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "Şantaj" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorguları yapılan 4 şüpheli tutuklandı. Mahkeme tutuklama gerekçesinde, "Şüpheli Erdoğan B'nin, şikayetçi milletvekili üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla konuyu haberleştirmenin alt yapısını hazırladığı hususunda çeşitli delillerin olduğu, Erdoğan B.nin şikayetçiye şantaj içerikli mesajlar yolladığı, şikayetçi ile Aynur D'nin yakınlaşmasına dair fotoğrafları gönderdiği, para talep etme ve bu fillerden tüm şüphelilerin haberdar oldukları ve kaçma şüphesi nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verildiği" belirtildi.