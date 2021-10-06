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CHP'li vekiller, soğan üreticileriyle bir araya geldi

CHP milletvekilleri Levent Gök ve Ömer Fethi Gürer ile CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde soğan üreticileriyle bir ayara gelip, sorunlarını dinledi.
CHP'li vekiller, soğan üreticileriyle bir araya geldi

CHP'li heyet, Şereflikoçhisar ilçesine ziyarette bulundu. Heyet, ilk olarak Şereflikoçhisar Ziraat Odası'na geldi. CHP'liler, Ziraat Odası Başkanı Hikmet Bozkurt ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Çiftçilerin sıkıntılarını dile getiren Bozkurt, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti. Heyet daha sonra, soğan üreticileriyle bir araya geldi. Vekillerle konuşan üreticiler; elektrik, su, gübre ve işçi maliyetlerine ilişkin şikayetlerini dile getirdi. 

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, iktidara gelmeleri halinde mazotta Özel Tüketim Vergisi'ni (ÖTV) kaldıracaklarını söyledi. Şikayetlerin dikkate alınacağını aktaran Gök, üreticilerin sözlerini Meclis'e taşıyacaklarını da belirtti. 

CHP'li heyet, daha sonra üreticilerle beraber soğan ekili tarlaları gezdi.

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