  • BIST 122.103
  • Altın 293,816
  • Dolar 5,8738
  • Euro 6,5515
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -1 °C
»

"CHP'liler Kanal İstanbul güzergahında ciddi arazi kapattı"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP'lilerin Kanal İstanbul güzergahında çok ciddi arsa alımı yaptığını ileri sürdü.
"CHP'liler Kanal İstanbul güzergahında ciddi arazi kapattı"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP'nin Kanal İstanbul projesine karşı çıkar gibi görünse de aslında desteklediğini savunarak, "Çünkü Kanal İstanbul'un güzergahı olabilecek muhtemel bölgelerin tamamında, CHP'lilerin çok ciddi arsalar aldıklarını ve araziler kapattıklarını biliyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Kanal İstanbul projesi ile ilgili, Montrö Sözleşmesinin gemilerin boğazlardan serbest geçişine imkan tanıdığını belirterek, Boğazdan geçen gemilerin sayısının 1936-40'lı yıllarda 13 binlerde olduğunu, bugün 45 binlere çıktığını söyledi. Boğazda trafiğin ciddi şekilde arttığının ifade eden Özkan, "Bu sebeple riskler arttı. Bugün Boğazdan geçmek için gelen bir gemi, yaklaşık 9 saat ile 7 gün arasında beklemek zorunda. Geminin bir günlük bekleme maliyeti yaklaşık 100-150 bin dolar civarında. Onun için her bir taşıma firması, günlük bekleme süresinden kaynaklı kaybını ortadan kaldırmak için bu yolu tercih edecektir. Arz talep dengesinde bütün taşıma firmalarının tercih edeceği bir avantajdır. Montrö Sözleşmesi yürürlükte olsa dahi bütün taşıma firmaları Kanal İstanbul'dan geçmek suretiyle 7 gün bekleme sürelerini tamamen ortadan kaldırarak çok daha fazla kazanç elde etme imkanlarına kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.

'CHP'LİLER ÇOK CİDDİ ARSA ALDI' İDDİASI

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Kanal İstanbul projesine karşı çıkan CHP'lilerin, Kanal İstanbul güzergahında arsa kapattıklarını da iddia etti. Özkan, "Aslında CHP bu projeye karşı çıkmıyor. Milletimiz CHP'yi dinlemiyor. Eğer dinlemiş olsaydı, bugün İstanbul ve ülkemiz çok ciddi krizlerle karşı karşıya kalacaktı. Ama şunun altını çizeyim; CHP özü itibarı ile bu projeyi destekliyor. Çünkü Kanal İstanbul´un güzergahı olabilecek muhtemel bölgelerin tamamında CHP´lilerin, özellikle parti yöneticileri il ve ilçe başkanları nezdinde çok ciddi arsalar aldıklarını ve araziler kapattıklarını biliyoruz. Demek oluyor ki, CHP bu projeyi sözde karşı çıksa da özde destekliyor" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Batman'da 'Kapan-4 Mava Operasyonu' başlatıldı16 Ocak 2020 Perşembe 10:11
  • TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu16 Ocak 2020 Perşembe 09:57
  • İstanbul'da fırıncılardan ekmeğe sessiz sedasız 25 kuruş zam16 Ocak 2020 Perşembe 09:56
  • 17 Ocak 2020 Cuma Hutbesi yayınlandı! - Diyanet İşleri Başkanlığı 17.01.202016 Ocak 2020 Perşembe 09:49
  • 100'ü çocuk, 313 kişi hayatını kaybetti16 Ocak 2020 Perşembe 09:49
  • Türkiye ve dünya gündemi 16 Ocak 202016 Ocak 2020 Perşembe 09:33
  • 700 polis ile dev operasyon16 Ocak 2020 Perşembe 09:24
  • Rusya'dan kritik S-400 açıklaması16 Ocak 2020 Perşembe 09:22
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 16 Ocak 2020 - ASKİ16 Ocak 2020 Perşembe 09:15
  • Elektrik Kesintisi 16 Ocak 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ16 Ocak 2020 Perşembe 09:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti