"CHP'liler Kanal İstanbul güzergahında ciddi arazi kapattı"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP'lilerin Kanal İstanbul güzergahında çok ciddi arsa alımı yaptığını ileri sürdü.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP'nin Kanal İstanbul projesine karşı çıkar gibi görünse de aslında desteklediğini savunarak, "Çünkü Kanal İstanbul'un güzergahı olabilecek muhtemel bölgelerin tamamında, CHP'lilerin çok ciddi arsalar aldıklarını ve araziler kapattıklarını biliyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Kanal İstanbul projesi ile ilgili, Montrö Sözleşmesinin gemilerin boğazlardan serbest geçişine imkan tanıdığını belirterek, Boğazdan geçen gemilerin sayısının 1936-40'lı yıllarda 13 binlerde olduğunu, bugün 45 binlere çıktığını söyledi. Boğazda trafiğin ciddi şekilde arttığının ifade eden Özkan, "Bu sebeple riskler arttı. Bugün Boğazdan geçmek için gelen bir gemi, yaklaşık 9 saat ile 7 gün arasında beklemek zorunda. Geminin bir günlük bekleme maliyeti yaklaşık 100-150 bin dolar civarında. Onun için her bir taşıma firması, günlük bekleme süresinden kaynaklı kaybını ortadan kaldırmak için bu yolu tercih edecektir. Arz talep dengesinde bütün taşıma firmalarının tercih edeceği bir avantajdır. Montrö Sözleşmesi yürürlükte olsa dahi bütün taşıma firmaları Kanal İstanbul'dan geçmek suretiyle 7 gün bekleme sürelerini tamamen ortadan kaldırarak çok daha fazla kazanç elde etme imkanlarına kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.

'CHP'LİLER ÇOK CİDDİ ARSA ALDI' İDDİASI

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Kanal İstanbul projesine karşı çıkan CHP'lilerin, Kanal İstanbul güzergahında arsa kapattıklarını da iddia etti. Özkan, "Aslında CHP bu projeye karşı çıkmıyor. Milletimiz CHP'yi dinlemiyor. Eğer dinlemiş olsaydı, bugün İstanbul ve ülkemiz çok ciddi krizlerle karşı karşıya kalacaktı. Ama şunun altını çizeyim; CHP özü itibarı ile bu projeyi destekliyor. Çünkü Kanal İstanbul´un güzergahı olabilecek muhtemel bölgelerin tamamında CHP´lilerin, özellikle parti yöneticileri il ve ilçe başkanları nezdinde çok ciddi arsalar aldıklarını ve araziler kapattıklarını biliyoruz. Demek oluyor ki, CHP bu projeyi sözde karşı çıksa da özde destekliyor" ifadelerini kullandı.