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CHP'nin döngüsel kültürü: Edremit'ten sonra bir skandal görüntü de İzmir'den geldi

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi” için düzenlediği gala gecesinde skandal yaşandı. Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı etkinlikte yarı çıplak bir semazen, ney ve oyun havası eşliğinde dans etti.
CHP'nin döngüsel kültürü: Edremit'ten sonra bir skandal görüntü de İzmir'den geldi

CHP’li Edremit Belediyesi’nin çarşaflı bir kadını zincire vurduğu kurtuluş töreninin ardından bir skandal görüntü de İzmir’den geldi. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi’nde yarı çıplak bir samazen, ney ve oyun havası eşliğinde dans etti. Skandal görüntülere Mevlevilerden sert tepki geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi için gala yemeği düzenledi. 10 Eylül’de düzenlenen gala yemeğine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği Büyükelçisi Nikolaus Meyer Landrut ve 65 ülkenin delegasyon üyelerinin yanısıra CHP’nin önemli isimleri katıldı.

YENİ KÜLTÜRE İHTİYAÇ VARMIŞ
Galada misafirlerini selamlamak üzere kürsüye çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, insanlığın yeni bir dönemeçte olduğunu ve yeni bir kültürel temele ihtiyaç olduğunu iddia etti. Soyer “Bu nedenle, cesur adımlar atarak yerelde ve evrensel ölçekte uygulanabilecek yepyeni bir kültür yaklaşımını oluşturmak zorundayız. Bu zirvede tarifini yaptığımız ve resmi deklarasyonda da yer verdiğimiz bu yeni yaklaşımın adı: ‘Döngüsel Kültür’. Döngüsel kültür, kültürün dört ana bileşenini birbirine bağlıyor. Doğamızla uyum. Geçmişimizle uyum. Birbirimizle uyum. Ve son olarak, değişimle uyum” dedi.

Basın mensuplarının alınmadığı gecede, Tunç Soyer’in ardından skandal bir gösteri sergilendi. Mevlevilerin 700 yıllık ‘Sema’ zikri ağır bir şekilde tahrif edildi. Başında siyah sarık ve üstte siyah altta kırmızı olmak üzere 2 kat Mevlevi kıyafeti ile sahneye çıkan Ziya Azazi isimli dansçı, ney ve oyun havası eşliğinde dans etti. Sarığı ve kıyafetinin üstünü çıkararak yarı çıplak halde semazenler gibi dönen Azazi, son olarak siyah elbisesini de çıkardı. Azazi gösterisini yarı çıplak halde kırmızı Mevlevi kıyafeti ile tamamladı. CHP’li Belediye’nin skandal gösterisine sert tepki geldi. Tasavvuf musikisinin önemli isimlerinden birisi olan neyzen Ender Doğan şunları kaydetti:

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ÇOK CİDDİ SAYGISIZLIK
“Şov amaçlı, koreografi düşünülmüş, bu biçimde konsept oluşturmayı düşünenler, hiçbir şeyi kıstas almazlar, sufi yolun icaplarını hesap etmezler ve kaale almazlar. Bu olayı, geleneksel Mevlevi kültürüne yapılmış çok ciddi bir saygısızlık olarak yorumluyorum. Hangi haltı yiyeceklerse kendi çöplüklerinde bunu yapmalılar. Öğretiyi bilerek hareket etmeleri gerekir. Biraz Mevlana, biraz şundan biraz bundan serpiştirelim diyerek hareket edilemez. Sema, örtülü olarak Türk toplumunun yüzyıllardır saygıyla gönlünü verdiği, Hz Mevlana ve onun yolunun ibadet neşesiyle yapılan bir ritüeldir. Kimsenin bunu sulandırmaya, bu kültür ve geleneğe hiç uymayan bir biçimde saygısızlık yapmaya hakkı yok”

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