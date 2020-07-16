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CHP'nin Milli Egemenliğin 100. yılına özel yarışmasına son başvuru 21 Ağustos

CHP'nin Milli Egemenliğin 100. yılına özel düzenlediği yarışmaya son katılım tarihi, Milli Egemenlik mücadelesini zafere taşıyan Büyük Taarruz'un kesin olarak kararlaştırıldığı 21 Ağustos 2020'ye uzatıldı.
CHP'nin Milli Egemenliğin 100. yılına özel yarışmasına son başvuru 21 Ağustos

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, CHP'nin Milli Egemenliğin 100. yılına özel düzenlediği yarışmaya son katılım tarihinin, Milli Egemenlik mücadelesini zafere taşıyan Büyük Taarruz'un kesin olarak kararlaştırıldığı 21 Ağustos 2020'ye uzatıldığını bildirdi.

İlgezdi, yazılı açıklamasında, Milli Mücadele'nin 100. yılı kapsamında düzenlenen "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resim, Şiir ve Beste Yarışması"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Normalleşme süreciyle birlikte tarihi yarışmanın son başvuru tarihinin de, Milli Egemenlik mücadelesinin ruhuna yakışır olmasını arzu ettiklerini belirten İlgezdi, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 pandemisi nedeniyle daha önce 27 Mart 2020 olarak açıkladıkları son katılım tarihinin, Milli Egemenlik mücadelesini zafere taşıyan Büyük Taarruz'un kesin olarak kararlaştırıldığı 21 Ağustos 2020'ye uzatıldığını bildirdi.

21 Ağustos 2020'nin özellikle seçildiğini vurgulayan İlgezdi, "21 Ağustos, bağımsızlık meşalesini zafere taşıyan Mustafa Kemal Atatürk tarafından Büyük Taarruz için kesin emrin verildiği gündür. Kurtuluş mücadelemiz açısından bir dönüm noktasıdır." ifadelerini kullandı.

Ödül töreni eylülde
Pandemi süreci yaşanmasaydı, 23 Nisan'da Milli Egemenliğin 100. yılına yakışır şekilde büyük bir ödül töreni ile kazananları açıklayacaklarını anımsatan İlgezdi, şöyle devam etti:

"Halkımızın sağlığı her şeyden önemli olduğu için son başvuru süresini süresiz uzatmıştık. Normalleşme süreciyle birlikte yarışmanın son başvuru tarihini, yine ülkemizin kuruluşundaki en önemli kavşak noktalarından biri olan, Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirdiğimiz Büyük Taarruz'un planlandığı gün olan 21 Ağustos olarak belirledik."

Yarışmanın ödül töreni hakkında da bilgi veren İlgezdi, her şey yolunda giderse eylül ayında düzenlenecek tören ile yarışmanın ödüllerini dağıtacaklarını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Milli Egemenliğin 100. yılı nedeniyle düzenlenen yarışmanın çocuklar ve büyükler olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildiğini ifade eden İlgezdi, çocuk kategorisi resim, şiir ve beste dallarında dereceye giren ilk 3 eserin birincilerine 20'şer, ikincilerine 15'er, üçüncülerine ise 10'ar bin lira ödül verileceğini aktardı.

İlgezdi, büyükler kategorisi beste dalında yarışmaya katılan eser sahiplerinden birinci olana 50, ikinciye 30, üçüncüye ise 20 bin lira para ödülü verileceğini aktardı.

"Dost, Akraba, Soydaş Topluluklar 100. yıl Kardeşlik Ödülü" verilecek
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığı halde, Balkanlar'dan Kerkük'e, Batı Trakya'dan Musul'a tüm dünyadaki soydaşların da yarışmaya katılımlarının kabul edildiğini belirten İlgezdi, şunları kaydetti:

"Soydaşlarımız için de 'Dost, Akraba, Soydaş Topluluklar 100. yıl Kardeşlik Ödülü' vereceğiz. Dünyanın birçok yerinden çocuklarımız eserlerini yolladılar, yollamaya da devam ediyorlar. Soydaşlarımızla kurduğumuz gönül köprüsünü perçinliyoruz.

Milli Egemenliğimizin 100. yılında çocuklarımızın gözünden Atatürk sevgisini, Cumhuriyet ve kazanımlarına dair hayallerini görmek istiyoruz. Resimlerinde, şiirlerinde, bestelerinde özlemini duydukları Türkiye'yi hissetmek için eserlerini bekliyoruz. Yarışmaya katılmak isteyenlerin '23nisan.chp.org.tr' adresinde yer alan başvuru formunu doldurmaları ve eserlerini CHP Genel Merkezine veya ikamet ettikleri il başkanlıklarına, alındı makbuzu karşılığında teslim etmeleri yeterli olacak."

Kaynak: Haber Kaynağı
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