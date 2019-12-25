Anamuhalefet partisi CHP’nin yaptırdığı anketten öyle bir sonuç çıkarıldı ki “CHP kendi kendini uçurdu” yorumlarına neden oldu. İşte CHP’ye göre yeni anket sonuçları ve partilerin oy oranları şöyle:

Anamuhalefet partisi CHP’nin yaptırdığı anketten öyle bir sonuç çıkarıldı ki “CHP kendi kendini uçurdu” yorumlarına neden oldu. İşte CHP ’ye göre yeni anket sonuçları ve partilerin oy oranları şöyle:

CHP’nin anket sonucuna göre, CHP’nin oy oranı AK Parti’yi bile geçmiş durumda; CHP’nin oy oranı yüzde 35.1 iken AK Parti’nin oyu yüzde 32.4.

CHP anketinden çıkan sonuçlara göre, MHP’nin oyu yüzde 10, MHP’yi yüzde 9.9 ile HDP takip ediyor. İyi Parti de yüzde 9.4’te. Ankette diğerlerine ise yüzde 3,2 oy çıkıyor.

Ankette, CHP’ye kesinlikle oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranının yüzde 15 seviyesine indiği savunuldu.

Büyükşehir belediye başkanlarının oy oranları :

Sözkonusu anketi Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya , köşesinden “CHP, AK Parti’yi ilk kez geçti” başlığıyla aktardı.

Sarıkaya’nın yazısına göre, CHP bu anketi TAEM adlı anket firmasına yaptırdı.

Anket CHP’li belediye başkanlarının görev yaptığı 11 büyükşehirde yapıldı. 18 bin kişi ile yüzyüze görüşülerek gerçekleştirildi.

Anket sonucuna göre, CHP’li belediye başkanları oylarını yüzde 4.5 oranında artırmış durumda!

Ankette örneğin Ankara’da yüzde 50.9 ile seçilen Mansur Yavaş ’ın oy oranının yüzde 54.9 çıktığı ileri sürüldü.



