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CIA Direktörü Gina Haspel, Başkan Trump'ın son gününde görevinden ayrıldı

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel, Donald Trump’ın başkanlığının son gününde görevinden ayrıldığını duyurdu.
CIA Direktörü Gina Haspel, Başkan Trump'ın son gününde görevinden ayrıldı

CIA’nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Haspel’e Amerikan halkına 36 yıllık hizmetinden dolayı teşekkür edilerek, “Engelleri aştınız ve yeni nesil CIA görevlilerini güçlendirdiniz.” ifadeleri kullanıldı.

Paylaşıma eklenen açıklamasında da Haspel, teşkilattan gururlu bir şekilde ayrıldığını belirterek, birlikte başarılı işler gerçekleştirdiklerini, tehditlerin üstesinden geldiklerini ve geleceğe yatırım yaptıklarını kaydetti.

Haspel, ayrılması hakkında belli bir neden göstermezken, 16 Ocak’ta Axios haber portalı, Haspel’in aralık ayı başında Trump’ın kendine bağlı Kash Patel’i teşkilata ikinci adam olarak atamasına karşı çıkarak istifa ile tehdit ettiğini yazmıştı.

ABD'de başkan seçilen Joe Biden, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, 21 Mayıs 2018’den bu yana CIA Direktörlüğü görevini yürüten Haspel'in yerine teşkilatın başına 64 yaşındaki eski Rusya Büyükelçisi William J. Burns'ü aday gösterdiğini duyurmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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