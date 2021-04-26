Cibuti Ankara Büyükelçisi, Başkan Altınok’u makamında ziyaret etti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u makamında ziyaret eden Cibuti Ankara Büyükelçisi Aden Hüseyin Abdillahi Türkiye ve Cibuti arasında sürdürülen dostluk ve kardeşlik ilişkisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da son yıllarda iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin önemli ölçüde geliştiğini hatırlatarak görüşmeye ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Bizim sınırlarımız sadece Anadolu topraklarıyla ölçülemez. Ortadoğu’dan Balkanlara Arap coğrafyasından Altaylara kadar birçok gönül coğrafyasına sahibiz. Bu gönül coğrafyalarımızdan biri de Cibuti’dir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Cibuti ile olan gönül köprülerimiz daha da sağlam hale geldi ve burada yaşayan Müslüman kardeşlerimizle artık daha rahat ilişki kurabiliyoruz. Bir yandan da Müslüman coğrafyalarımızda yanan ateş var. Kardeş kardeşi, Müslüman Müslümanı öldürüyor. Tüm Müslümanlar bir araya gelerek yanan bu ateşi söndürmek için el ele vermeliyiz. Mübarek Ramazan ayı tüm Müslüman ülkelerin ve tüm insanlığın barış ve huzur içinde yaşamasına vesile olsun.”

“DOSTLUĞUMUZ BAKİDİR”

Altınok, Abdillahi’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti de ileterek, "Dostluğumuz bakidir. Her zaman Keçiören`e bekleriz. Sayın Büyükelçimize ziyaretleri için teşekkür ediyor, kardeş Cubuti halkına da selamlarımı iletiyorum. Ramazan-ı Şerifleri mübarek olsun” dedi.

“ÖNEMLİ BİR ADIM”

Büyükelçi Abdillahi de misafirperverliğinden dolayı Başkan Altınok’a teşekkür ederek sıcak ve samimi bir havada geçen görüşmenin Türkiye ve Cibuti iş birliğinin yerel yönetimler düzeyinde geliştirilmesi için önemli bir adım olduğunu kaydetti.