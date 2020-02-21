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Cibuti’den Siteler’e ziyaret

Cibutu mobilyacıları, sektörlerini canlandırmak, mobilyanın yapılışını keşfetmek ve üretim ile ilgili bilgi edinmek amacıyla Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan'ı Sayın Hüseyin TAKLACI ve yönetim heyetini makamında ziyaret
Cibuti’den Siteler’e ziyaret

Siteler esnafının ürünlerini ve mağazalarını KOSGEB ve Başkan Hüseyin TAKLACI eşliğinde ziyaret ederek inceleyen Cibutu ekibi, Siteler esnafının geleneksel yöntemlerle yapılan el atölyelerini, mobilyanın yapılışı ve işlenişi hakkında bilgi sahibi olmak için gezdirildi. Cibutu ekibi esnafın imalatlarını çok beğendiklerini, özenle ortaya çıkarılan ve emek gösterilen eserler olduğunu vurguladı. Mobilya oymacılığı lakecilik gibi konularla ilgili kendilerine kataloglar ve broşürler dağıtıldı.

Konuya ilişkin olarak Başkan Hüseyin TAKLACI; Siteler esnafımızla gurur duyduğunu, başka ülkeler tarafından yaptığımız imalatların,  görenleri etkilediğini ve yurt içi yurt dışı ithalat ihracatı olumlu yönde etkileyeceğini dile getirdi. Ankara Mobilyacılar Odasında yapılan toplantıda 20 kişilik Cibutu mobilyacıları ekibi, Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin TAKLACI ve yönetim heyeti bir araya geldi. Toplantıda mobilya sektörü ve üretim konuları yer aldı. Yoğun geçen programın ardından toplantı sona erdi.
 

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