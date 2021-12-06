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Cicaldau, Lazio ve Sivasspor maçlarında yok

Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Rumen yıldız Alexandru Cicaldau'nun, Lazio ve Sivasspor deplasmanlarında forma giyemeyeceği ifade edildi.
Cicaldau, Lazio ve Sivasspor maçlarında yok

Galatasaray'da sezonun flaş isimlerinden olan Alexandru Cicaldau, koronavirüse yakalandığı için Altay'la oynanan ve 2-2 sona eren lig karşılaşmasında forma giyememişti.

Sarı-kırmızılıların eksikliğini hissettiği genç yıldızın iki maçı daha pas geçeceği öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre perşembe günü yapılan corona virüsü testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau, izolasyona alındı. Altay maçında oynamayan Rumen oyuncu, Lazio ve Sivasspor deplasmanlarını da kaçıracak.

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