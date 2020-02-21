Çiçeğini kendi üretiyor

Gölbaşı Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü kendine ait serasında özenle yetiştirdiği çeşitli türlerde yıllık ve mevsimlik çiçek üretimine devam ediyor.

Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü bakım ve dikim ekipleri, park, yeşil alan ve refüjlerin yaz-kış estetik görünümleri için kendi serasına 70 bin adet kadife çiçeği dikerek, üretim yapmaya devam ediyor.

KENDİ SERALARIMIZDA YETİŞTİRİYORUZ

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, serada yetiştirilen yıllık ve mevsimlik çiçeklerle Gölbaşı'nın her zaman rengarenk olmasını sağladıklarını belirterek “Her alanda yaptığımız tasarruf uygulamasını belediyemizin Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde de uyguluyoruz. Gölbaşı’nın dört bir tarafına dikilecek olan mevsimlik çiçeklerimizi, tohumlama yöntemiyle en az maliyetle kendi seralarımızda yetiştiriyoruz. Ürettiğimiz mevsimlik çiçeklerle Gölbaşı’mızı güzelleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın nefes alabilecekleri yeşil ortamları oluşturmak ve daha da güzelleştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

