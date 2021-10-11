Çiçek Festivali başlıyor

Yenimahalle Belediyesi rengârenk bir festivale imza atıyor.

16-17 Ekim tarihlerinde, Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası iş birliğinde, Ragıp Tüzün Parkı’nda düzenlenecek Çiçek Festivali’nde, ilçe sakinleri çiçek türleri ve çiçek bakımı hakkında detaylı bilgi sahibi olacak.



Yenimahalle’de hizmet veren 30’a yakın esnafın katılacağı Çiçek Festivali’nde; çiçek bakımıyla ilgili temel bilgileri içeren söyleşiler, Ankara iklimine uygun olarak yetiştirilen bitkiler, Teraryum yapımı ve bakımı, Çömlek saksı yapımından oluşan atölyeler vatandaşların beğenisine sunulacak.

Bahçelerini, balkonlarını, evlerini renklendirmek ve güzelleştirmek isteyen Yenimahalleliler için düzenlenen Çiçek Festivaline, ünlü ressam Hikmet Çetinkaya da onur konuğu olarak katılacak. Resimleri büyük ilgi gören ressam Çetinkaya, Festival katılımcıları için canlı performans ve Gelinciğin Hikayesi sunumunu gerçekleştirecek.

Çiçekler huzur veriyor

Başkentli çiçekseverleri festivale davet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Çiçek sevginin dilidir. Çiçeklerin insanlar üzerinde pozitif etkileri olduğunu biliyoruz. Çiçekler insanları dinlendiriyor, huzur veriyor. Vatandaşlarımızı nefes almak ve huzur bulmak için festivalimize bekliyorum. Birlik ve beraberliğimizin daim olması amacıyla vatandaşlarımızı bir araya getiren etkinleri sürdüreceğiz” dedi.