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Çiçekçi esnafı zorda; İşler böyle devam ederse

Sakarya Caddesi’nde çiçekçi dükkanı bulunan Hüseyin Karaman, birçok organizasyonun iptal olması sebebiyle işlerinin halen durgun olduğunu söyleyerek, “İşler böyle devam ederse çiçekçiler olarak kepenk kapatmak zorunda kalacağız” dedi.
Çiçekçi esnafı zorda; İşler böyle devam ederse

Uzun yıllardır Kızılay Sakarya Caddesi’nde çiçekçilik yapan Hüseyin Karaman, korona virüsü nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti gazetemize anlattı. Pandemi sürecinin çiçekçi esnafı için zorlu geçtiğini ve halen işlerin açılmadığını söyleyen Karaman, “İşler çok kötü. Satış yapamıyoruz. Tüm organizasyonlar iptal oldu. Böyle giderse kısa bir süre içinde kepenk kapatmak zorunda kalacağız” dedi.

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ZORLU GEÇİYOR
Karaman, “Pandemi süreci bizim için zorlu geçti. Halende zorlu geçiyor. Genelde kapalıydık. Açık olduğumuz günlerde ise  insanlar evlerindeydi yine iş yapamadık. Sadece dükkanda bulunan çiçeklere bakım yapmak için geldik.”

ORGANİZASYONLAR OLMAYINCA İŞ DE OLMUYOR
“İşler halen açılmadı. Çünkü düğün, nişan, organizasyon, genel kurul, toplantı vb. organizasyonlar olmadığı için kimse çiçek almıyor. Bu yüzden işler çok kötü. Durgunluk halen devam ediyor. İşler açılacağı söylenir ama bu işler söylentiyle olmaz. İlerleyen günlerde göreceğiz” diye konuştu.

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SATILAMAYAN ÇİÇEKLER ÇÖPE GİDİYOR
Pandemi sürecinde ellerinde bulunan birçok çiçeği çöpe atmak zorunda kaldıklarını hatırlatan Karaman, “Fiyatlarda bir değişiklik yok. Çiçekler ithal geldiği için döviz bazlı değişmeler oluyor. Stok yapamıyoruz, elimizde mal bekletemiyoruz. Satamadığımız mallar direkt çöpe gidiyor” dedi.

TEK DESTEK BÜYÜKŞEHİR’DEN
Büyükşehir Belediyesi’nin iki aylık kira desteği verdiğini söyleyen Karaman, “Sağolsun Büyükşehir Belediyemiz iki aylık kiramızı almayacak. Tek desteğimiz bu. Onun dışında bir yardım olmadı. Kredi başvurusunda bulunduk. Büyük ihtimal onuda ödeyemeyeceğiz ve kepenk kapatacağız. İş olmayınca nasıl ödeyeceğiz. Tüm organizsayonlar kısıtlı yapılıyor. Birçok çiçekçi kısa bir zaman içinde bu yüzden kepenk kapatacak” ifadelerini kullandı.
 

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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