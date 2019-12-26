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Çift başlı doğan buzağı görenleri hayrete düşürdü

Çift başlı doğan buzağı görenleri hayrete düşürdü
Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Haydarlar köyünde, Halil Uymaz’a ait çiftlikteki inek, çift başlı buzağı doğurdu. Uymaz, uzun yıllar besicilik yaptıklarını ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirterek çok şaşırdığını söyledi.

Haydarlar köyünde büyükbaş çiftliği bulunan Halil Uymaz’a ineklerden biri veteriner hekim Ömer Şimşek tarafından sezaryenle doğum yaptı. Doğan buzağının çiftli başlı olması ise herkesi şaşırttı. Besici Halil Uymaz, uzun yıllardır bu işle uğraşmasına rağmen çift başlı buzağının ilk doğmasına tanıklık ettiğini ve çok şaşırdığını söyledi.

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Aslanapa ilçesinde veteriner hekim olan Ömer Şimşek de buzağının çift başlı olmasının kan yakınlığı olan boğalarla ineklerin çiftleştirilmesinden kaynaklandığını belirterek, "Yetiştiricimiz doğum ihbarı ile bizi aradı. Gittiğimizde hayvana yapmış olduğumuz muayene sonucunda, buzağıda patolojik durum teşhis edildi. Hayvanı acilen sezaryen ameliyatına alıp doğumu gerçekleştirdik. Doğum sonucunda, doğan buzağının tek vücut, iki başlı olduğu gözlendi. Bunun nedeni de akraba yakınlığı, kan yakınlığı olan boğalarla ineklerin çiftleştirilmesidir. Burada bizim yetiştiricilerimize tavsiyemiz tabi tohumlama yerine, suni tohumlama yaptırmalarıdır" diye konuştu.

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